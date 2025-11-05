Patri Pérez y Lester Duque desvelan si van a tener más hijos

Natalia Sette 05 NOV 2025 - 13:15h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hablan abiertamente sobre si se han planteado ser padres de nuevo en el futuro

Lester Duque reconoce que ha querido volver con Patri Pérez en varias ocasiones

Patri Pérez y Lester Duque se unen de nuevo para una ocasión muy especial. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ celebran el baby shower de Cala , su segunda hija en común. Durante el video, vemos como la expareja organiza todos los preparativos para que el día salga perfecto y contestan también algunas dudas, entre ellas, si van a tener más hijos.

Desde que los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ anunciaron que se iban de nuevo a vivir juntos por el bienestar de sus hijos, han surgido las dudas de una posible reconciliación entre sus seguidores. Hablando de los complicado que ha sido organizar la baby shower en tan poco tiempo y el motivo por el que han decidido hacerla, la expareja terminan hablando de si se han planteado tener más hijos. “Si lo hice con Río, lo tenía que hacer con la niña”, comienza explicando Patri sobre el motivo de hacer el evento.

Es ahí cuando surge la duda. ¿Tendrán que organizar en el futuro otra baby shower porque quieren tener más hijos? Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’, transparente como siempre, no dudan en aclarar la cuestión entre risas. “Os lo digo claro”, asegura Patri Pérez, que en temas de maternidad nunca les ha ocultado nada a sus seguidores.

Además de sacar de dudas a sus seguidores sobre un posible futura paternidad, la expareja se desahoga ante la cámara y comenta lo complicado que ha sido para ellos organizar la baby shower de Cala. Los futuros padres se han desplazado hasta Gran Canaria para celebrar la fiesta junto a sus familiares y amigos y han tenido que hacerlo todo en un mismo día. “Ha sido difícil organizar todo aquí, teníamos un día para hacer esto”, desvela Lester. Aún así, se han quedado muy contentos con el resultado y han disfrutado de un día rodeados de sus seres queridos.

Patri Pérez y Lester Duque organizan una bonita ‘baby shower’ en honor a su segunda hija en común, Cala. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se trasladan de isla para poder hacerlo en una casa que ha sido muy especial para ellos. Rodeados de personas a las que quieren, la expareja abre los regalos para su futura hija y muestran el precioso dibujo que se hizo Patri en la barriga ¡No te pierdas nada dándole play al video!