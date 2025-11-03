Patri Pérez y Lester Duque celebran una especial baby shower para su segunda hija en común

Natalia Sette 03 NOV 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' organizan una fiesta en honor a su bebé en una casa muy especial para ellos

Lester Duque reconoce que ha querido volver con Patri Pérez en varias ocasiones

Patri Pérez y Lester Duque no pueden estar más felices. Tras desvelar el nombre de su segunda hija en común con una original revelación , los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ celebran una especial baby shower rodeados de familia y amigos. La expareja viaja hasta Gran Canaria, la isla natal de Lester para hacer el evento en un lugar muy importante para ellos.

Aunque en un principio Lester no estuvo involucrado en el embarazo de su segunda hija, tras el ‘gender reveal’, tomó la decisión de formar parte del todo proceso y estar junto a Patri. Desde entonces, todos los eventos importantes referentes a su bebé lo hacen juntos, y el ‘baby shower’ no iba a ser menos. “Los preparativos acaban de empezar, estamos todos como locos”, anuncia el canario nada más comenzar el video. Mientras Patri se hace un precioso dibujo en la barriga, Lester enseña cómo ha quedado la casa decorada.

“La casa es bastante grande y típica canaria”, explica el influencer mostrando también las impresionantes vistas. A pesar de las dificultades que han tenido debido a que tuvieron que desplazarse hasta Gran Canaria y organizarlo todo en un día, la expareja no puede estar más contenta del resultado. “Me hace muchísima ilusión”, admite Patri. La casa escogida para la celebración es muy especial para ambos. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan que compartieron momentos muy bonitos allí cuando todavía seguían juntos ¡Descúbrelos!

Patri Pérez explica el significado del dibujo de su barriga

Mientras Lester enseña la impresionante casa y la decoración, Patri por su parte está en manos de una maquilladora profesional que le pinta la barriga en honor a Cala. “Es muy personalizado”, admite enseñando el dibujo una vez terminado. La imagen está pensada al detalle y reúne todos los elementos necesarios para hacerlo especial. “Hay siete figuras, es muy importante porque el 7 es el número de Yemayá”, cuenta Patri haciendo referencia a la religión que sigue. Además, en su tripa está reflejada Cala junto a una imagen preciosa de Lester, Río y Patri, la familia al completo.

Patri Pérez y Lester Duque organizan una bonita ‘baby shower’ en honor a su segunda hija en común, Cala. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ decoran una casa muy especial para ellos con globos y photocall, contratan a unos cocineros para que les hagan una paella, y abren todos los regalitos que les hacen sus amigos y familia ¡No te pierdas nada dándole play al video!