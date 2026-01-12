Stellan Skarsgård le dedica el Globo de Oro a sus hijos: "Me han enseñado lo que es ser un mal padre”

El actor sueco de 74 años recogió el premio a Mejor Actor de Reparto por su aclamada interpretación en 'Valor sentimental'

El divertido cara a cara generacional entre Alexander y Stellan Skarsgård: "Fuiste un padre ausente"

Compartir







En una 83ª edición de los Globos de Oro muy intergeneracional, con premios en cine y televisión muy repartidos entre jóvenes y veteranos, el actor sueco Stellan Skarsgård abanderó la facción silver al recoger el premio a Mejor Actor de Reparto por su aclamada interpretación en 'Valor sentimental', de Joachim Trier, y su discurso dejó uno de los momentos más particulares e irónicos de la gala. En la película, el intérprete, de 74 años, da vida a un padre carismático pero emocionalmente distante y, en gran medida, ausente, cuya reaparición en la vida de sus hijas reabre viejas heridas familiares. Que Skarsgård haya sido laureado por un papel así adquiere una resonancia fascinante cuando se contrasta con su propia realidad.

"Quiero dar las gracias a mi mujer, Megan Everett. Ha sido increíble. Una especie de apoyo brutal, una amante dura y muy educativa. Y también mis hijos han sido muy educativos. En la película interpreto a un padre que es un mal padre, y mis hijos me han explicado muy bien qué es ser un mal padre", declaraba Stellan, que tiene ocho hijos, incluidos los también actores Alexander Skarsgård ('True Blood', 'El hombre del norte') y Bill Skarsgård ('It', 'Nosferatu').

Un padre no siempre presente

Aunque en en la ficción encarna la paternidad fallida que desencadena el drama, en la vida real ha logrado, al parecer, forjar un legado familiar cohesionado, aunque él mismo ha admitido en diversas ocasiones que no siempre fue el mejor padre posible. "Me di cuenta de que quizá no estaba del todo presente mientras mis hijos crecían. Pero tengo ocho hijos, es imposible... He sido muy tolerante con mis hijos, y ellos también tienen que serlo conmigo. Les he dejado hacer lo que quieran, y ellos pueden dejarme hacer lo que yo quiera", reconocía en una entrevista en 'The Independent'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Preguntado en la misma entrevista por si su papel en 'Valor sentimental' había sido escrito pensado en él, Skarsgård señalaba que "normalmente no me interpreto a mí mismo, y nunca pensé que Gustav se pareciera en mí en nada (...) O al menos, eso creía hasta que mi hijo vio la película y me dijo '¿Te reconoces?'. ¡Le dije que no! Pero, claro, ellos ven cosas que yo no veo, nunca se puede ser un buen padre para un niño porque, la verdad, tienen cosas de las que quejarse. Somos humanos y ellos tampoco son perfectos, así que hay que vivir con ello", zanjaba.

Lo cierto es que el rol paterno de Skarsgård ha sido motivo de bromas en el clan durante la presente temporada de premios. En el segmento de la serie 'Actors on actors' de Variety, su hijo Alexander ironizaba sobre 'lo fácil' que debió de ser para su progenitor hacer su papel en 'Valor sentimental: "Te interpretas a ti mismo, ¿verdad? Fuiste un padre ausente (...) Así que realmente no fue un desafío". ¡Eso es un insulto!", respondía Stellan, exagerando su indignación.

Orgulloso Nepo Daddy

En otra de sus presentaciones en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el veterano actor era cuestionado por la etiqueta de 'nepo babies' que se les cuelga a los hijos de actores reconocidos que se dedican a lo mismo que sus padres y ahí rompía una lanza a favor de Bill y Alexander, dos figuras ya asentadas en el Hollywood actual: "Me considero un nepo daddy porque recibo mucha buena voluntad y quizás trabajos gracias a ellos".