Quién es Almudena Cañedo, la nueva novia de Leiva con quien ha sido visto paseando por Madrid

13 ENE 2026

Los claroscuros de Leiva: el accidente con el que perdió un ojo, su relación con Macarena García y su mayor miedo

Aunque no lo había dicho abiertamente, en el documental 'Hasta que me quede sin voz', Leiva ya dejó caer que se encuentra en un momento personal muy estable. En la producción aparece discretamente un mujer alta y rubia, con quien ahora le hemos visto caminando por las calles de Madrid, confirmado por fin su relación de pareja. ¿Quién es ella? ¿Quién es la chica que le acompaña con ropa de abrigo y semblante tranquilo por las calles de la capital? Se trata de Almudena Cañedo, una ilustradora de 31 años que tiene casi 20.000 seguidores en Instagram.

En su muro, se pueden apreciar algunos de sus trabajos, como la colección cápsula sobre animales que elaboró para la casa 'Loewe' o las reproducciones de los cuadros de Warhol que comercializa. Almudena también es conocida por haber desarrollado su propia marca de ropa y accesorios ilustrados, llamada 'When At Home'. Según la revista 'Vanitatis', mantiene una relación muy discreta con José Miguel, sobre todo, después de que los dos pasaran el verano juntos en Cádiz. Durante los últimos meses, también han acudido juntos a distintos eventos sociales, pero sin posar juntos para la prensa.

Leiva y Almudena pasaron el verano juntos en Cádiz

Al haber oficializado este nuevo romance con una mujer 14 años menor que él, Leiva ha rehecho su vida tras haberse separado definitivamente de la actriz Macarena García, hermana de Javier Ambrossi, en el año 2022. De hecho, fue el cineasta quien habló de esta relación rota durante la entrega de los últimos Premios al Hombre del Año de la revista GQ España, pues fue su idilio con su hermana el que forjó la amistad entre los dos; una amistad (de excuñados) que ha perdurado a pesar de que el amor de pareja se acabara hace tiempo.

Además de estar pasando por un buen momento personal, José Miguel también continúa con su meteórica carrera, pues él mismo anunció hace apenas dos semanas que estaba grabando "un nuevo disco en Buenos Aires con una buena colección de amigos del alma". "No tengo la menor idea de cuándo saldrá esto, pero suena especial", dijo en sus redes sociales, a modo de aperitivo.

En el mismo documental en el que aparecía Almudena, salieron las últimas imágenes inéditas de su gran amigo, el Robe, fallecido el pasado 10 de diciembre. La aparición del cantante de 'Extremoduro' grabando en el estudio una de las estrofas de la canción en la que ambos colaboraron, 'Caída Libre', conmovió a todos sus fans, que todavía no se han hecho a la idea de perderle. Previamente, el cantante ya había zanjado la polémica que surgió en las redes por no haberse pronunciado por el fallecimiento de Iniesta, a quien tanto estimaba. "Aunque en estos tiempos que corren sea difícil de entender, tengo derecho a vivir el duelo por la muerte de un amigo y a mostrar mis condolencias de manera privada", dijo en su Instagram, con una foto de la mítica portada 'Iros todos a tomar por culo'.