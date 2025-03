La historia de amor de Leiva y Macarena García comenzó en 2014 y terminó en 2022

El romance entre la actriz y el cantante estuvo caracterizado por la discreción

Casi tres años después de su ruptura, el artista se ha sincerado como nunca sobre su relación y lo que significó el apoyo incondicional de la actriz

La historia de amor de Leiva y Macarena García comenzó en 2014, cuando fueron fotografiados juntos por primera vez en Madrid. En ese entonces, el cantante había iniciado su carrera en solitario tras la disolución de Pereza, mientras que la actriz consolidaba su presencia en cine y televisión.

En 2017, la pareja atravesó un breve impasse, pero retomaron su relación meses después. La confirmación pública de su reconciliación llegó durante la gala de los Premios Goya de 2018, donde Leiva, al recibir el galardón por la canción 'La Llamada', dedicada a la película homónima en la que participaba Macarena, expresó: "Quiero compartir este premio con Maca García, mi compañera del camino, te quiero un montón".

En octubre de 2022, tras ocho años de un romance caracterizado por la discreción, se confirmó su ruptura definitiva, ocurrida a finales del verano de ese año. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas al respecto, fuentes cercanas señalaron que se produjo de forma amistosa.

Ahora, casi tres años después, y la actriz inmersa en otro noviazgo con el también intérprete Enric Auquer, el artista se ha sincerado sobre el momento en el que tocó fondo y lo que significó García en ese momento.

"Estuve ahí en terapia un par de años y tomando medicación, porque se me fue mucho de madre, ¿no? Y apareció Maca en mi vida y fue como un ángel de la guarda. Me curó, me sacó de ahí. Me ayudó y se me pasó, y fue como una supermedicina", ha desvelado a 'El País'.

Leiva ha hablado como nunca de la actriz de 'Casa en flames', y ha asegurado que ella fue quien le sacó de un agujero de ansiedad y ataques de pánico. "Maca me sacó de ahí y aún hoy sigue siendo un ángel de la guarda, ¿no? Es como alguien de mi familia que me sigue dando la sensación de casa y, bueno, en ese momento, me salvó el pellejo".

Pese a que su historia llegó a su fin, García fue su apoyo fundamental durante aquellos complicados años. "Me ayudó de verdad. Me curó durante muchos años. Ni la medicación ni la terapia hicieron tanto como Maca. Es una de las personas más importantes de mi vida y en las que más creo. Estoy eternamente agradecido por el amor que tuvimos".

Sus problemas de ansiedad no han desaparecido, pero ha aprendido a convivir con ellos. "Con los años he ido domándolos, aprendiendo a convivir con ellos porque nunca han desaparecido. Desaparecieron los episodios más agresivos, pero de vez en cuando tengo recordatorios fuertes. Lo que pasa es que me asustan un poquito menos".

