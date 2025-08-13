Claudia Barraso 13 AGO 2025 - 20:40h.

Leiva publica en su perfil de Instagram una inesperada reflexión sobre el rechazo que le supuso su canción 'Princesas'

Leiva narra el momento en que tocó fondo: "Ni la medicación ni la terapia hicieron tanto como Macarena García"

El cantante Leiva ha sorprendido a todos sus fans con una inesperada reflexión de una de sus canciones más sonadas: ‘Princesas’. Con una fotografía de hace años y con un texto de lo más profundo, ha dejado sin palabras a sus seguidores al descubrir la opinión que tiene el autor de esta canción.

Quién se iba a esperar que una de las canciones que llevaron a la fama a este cantante, sería una de las melodías más rechazadas por él mismo. Hace 24 años que ‘Princesas’ salió a la luz y ahora, en 2025, Leiva ha publicado una profunda reflexión sobre el sentimiento que le genera. Un sentimiento hasta ahora desconocido por la mayoría de las personas.

Cuenta que escribió la canción en 2001, cuando aún vivía con sus padres y mientras estaba sentado en la litera que compartía junto a su hermano. A sus 21 años, Leiva cambió el rumbo de su carrera con una letra que, como dice en esta publicación, habla muy poco de él, y con una melodía que fue muy pegadiza en aquel entonces y también ahora.

El mensaje de Leiva en redes sociales

“Ese pequeño acto cotidiano, exento de cualquier profundidad, se transformará en una de esas canciones que suena hasta en la puta sopa, achicharrando radios y generando revuelo a nuestro paso, provocándome un rechazo precoz a pesar de que acabe financiándome cosas impensables para mí entonces, como una vieja Volkswagen T2 naranja 1973 de Scooby-Doo o mi primera Fender Telecaster”.

Como dice, este tema le llevó a triunfar en el mundo de la música, pero poco a poco fue rechazándola, hasta el punto de no querer tocarla: “Desconozco, también, que la gran mayoría de las veces que la interprete sentiré bastante rubor, y que la eliminaré durante 12 años del repertorio porque la odio profundamente, y, a todas luces, habló de mí muy poco rato”.

Recupera la canción tras 12 años

A pesar de esta introspección un tanto crítica como profesional, el madrileño volverá a hacer sonar esta canción en su gira: “Con 45 años, sumergido en la gira más grande de mi carrera y sin ninguna necesidad de echar mano de ella, decido meterla en el repertorio como guiño cariñoso a los nostálgicos. La canción hace de las suyas y vuelve a arrasar en directo. Me rindo y la pongo en el bis”.

Un artista que se debe a su público, y que como cuenta en su perfil de Instagram, decide dejar de lado sus propias diferencias con él mismo para generar felicidad entre sus fans: “Cada noche en el escenario, combato mi ruido interno agarrándome a las caras de felicidad del público, mientras pienso quién soy yo para arrebatarle este momento a la gente. Un poco de cintura. Son sólo canciones. Se llama “Princesas”.