El equipo de 'En todas las salsas' recopilan todos los detalles de lo que podría ser la ruptura del futbolista con Alice Campello

Alexia Rivas anuncia la decisión que ha tomado Álvaro Morata sobre su relación con Alice Campello tras su reconciliación

Compartir







Hace casi un año, la situación sentimental de la relación de Álvaro Morata y Alice Campello era más esperanzadora que con la que han arrancado este 2026 pues en 'En todas las salsas' revelaban las pruebas de su posible reconciliación. Sin embargo, en esta ocasión el videopodcast trae todos los detalles de la ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello. Si no quieres ser el último en enterarte, no lo dudes: ¡Dale al play y disfruta del programa al completo en la plataforma de Mediaset Infinity!

No es la primera vez que se habla de una separación entre la pareja pero, siguiendo los indicios recopilados por los colaboradores de 'En todas las salsas', "ya estamos hablando de una ruptura definitiva" aunque, tal y como apuntan, "no ha habido comunicado, ni nada". Los 'pequeños' detalles en Instagram o la actitud reveladora de Alice, sobre los que profundizan en el programa y que puedes descubrir dándole clic al video, son los que les han llevado a creer que "patapán" a su relación.

Pero, ¿por qué no ha habido ninguna publicación oficializando la ruptura? ¿Se encuentran ambos en el mismo punto? Estas son algunas de las claves que analizan el equipo de 'En todas las salsas' y que dan respuesta a muchas de las incógnitas sin resolver: "Todo tiene su proceso".

Programa completo: La coincidencia del nuevo novio de Lucía Sánchez con Isaac Torres

PUEDE INTERESARTE Diego Matamoros aclara si está soltero y explica cómo han sido sus últimas relaciones sentimentales

Además de descubrir de la mano de los colaboradores de 'En todas las salsas' todos los detalles de lo que parece ser la ruptura definitiva del delantero del Associazione Calcio Milan con Alice Campello, en este programa encontrarás otros 'temazos'.

Uno de los que no te puedes perder es en qué se parece la nueva ilusión de Lucía Sánchez, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', con su expareja y padre de su hija Isaac Torres, también conocido por 'Lobo'. Por otra parte, y siguiendo con los exparticipantes del reality grabado en República Dominicana, en el capítulo también puedes descubrir en exclusiva cuál es el aspecto del anillo de compromiso que le regaló la pareja de Fani Carbajo. Todo ello y mucho más en el nuevo episodio de 'En todas las salsas'... ¿Te lo vas a perder?