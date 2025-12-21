Lidia González 21 DIC 2025 - 09:30h.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ habla sobre los episodios de celos que ha sufrido con sus parejas

Diego Matamoros se sincera sobre ser padre

Diego Matamoros ha sido muy tajante al hablar sobre su situación sentimental y no ha tenido ningún problema a la hora de hablar de determinados aspectos sobre sus parejas. Después de aclarar si está soltero y hablar de todo lo que ha aprendido en su vida amorosa, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre los celos que ha vivido en sus relaciones. El creador de contenido ha hablado muy claro al respecto y deja sin palabras a los colaboradores del videopodcast. ¡Descubre todo lo que ha contado, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El que fuera colaborador de televisión ha hecho una sorprendente confesión sobre algunas vivencias que ha experimentado en su pasado amoroso. “Los celos son lo peor que me ha pasado”, comienza explicando el hermano de Laura Matamoros. Ahora que puede mirar con perspectiva todo lo que ha vivido en sus relaciones, tiene muy claro lo que piensa: “La inseguridad que proyectan ellos son lo que ellos hacen”.

“He vivido varias escenas”, asegura. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’, que ha admitido haber sido infiel, ha sido muy claro para hablar del perfil de mujeres con las que ha estado y con las que ha tenido que enfrentar este tipo de situaciones: “He estado con chicas que dan imagen de super seguras y triunfadoras, pero…”.

Programa completo: Diego Matamoros se sincera sobre ser padre

Diego Matamoros no solo ha aprovechado su visita para hablar sobre el amor, sino que también lo ha hecho sobre algo muy importante de sus planes de futuro. Tras estar un tiempo alejado de los focos, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre ser padre. Más sincero que nunca, el infuencer se sincera como nunca tras hacer una gran reflexión sobre este tema y explicar todo lo que piensa.

Diego Matamoros visita, por primera vez, el plató de ‘En todas las salsas’ tras haber estado mucho tiempo alejado de la televisión. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se enfrenta a todas sus cuentas pendientes y hace sorprendentes confesiones que dejan mudos a los colaboradores del programa. Desde cómo es su relación con Anita Matamoros, hasta el último encuentro que ha tenido con Javi Tudela, el creador de contenido lo cuenta todo. ¡No te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!