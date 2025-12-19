Lidia González 19 DIC 2025 - 16:05h.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ recuerda sus relaciones pasadas y confiesa todo lo que ha aprendido

Diego Matamoros se sincera sobre ser padre

Diego Matamoros aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ para abrirse en canal sobre algunos aspectos de su vida privada. Por primera vez desde que el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se alejase del foco televisivo, el influencer aclara si está soltero. Después de hablar de sus planes de construirse una nueva casa, explica cómo han sido sus últimas relaciones sentimentales y todo lo que ha aprendido sobre ellas. ¡No te pierdas la respuesta, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido se ha sincerado por completo y habla del punto en el que se encuentra a nivel sentimental. Miguel Frigenti ha sido muy claro con el invitado del videopodcast y ha hecho una profunda reflexión sobre el corazón del hermano de Laura Matamoros a la que se ha tenido que enfrentar. Por ello, tras admitir que ha sido infiel en sus relaciones, ha hablado claro sobre su pasado amoroso.

El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ echa la vista atrás para recordar sus relaciones sentimentales y habla claro sobre todo lo que ha vivido con ellas: “Agradezco a cada persona que ha estado en mi vida” y añade: “De todas las relaciones que he tenido saco cosas muy buenas y las malas intento no recordarlas”. Además, explica cómo ha influido en este terreno su experiencia viviendo en el extranjero.

Diego Matamoros no solo ha recordado sus relaciones pasadas y ha aclarado si está soltero, sino que también ha confesado qué tiene que tener una buena pareja para él. Después de haber tenido numerosas relaciones, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha podido aprender qué es lo que quiere para su vida y sus romances.

Diego Matamoros llega al plató de ‘En todas las salsas’ después de mucho tiempo sin aparecer en televisión y se ha atrevido a responder a todo. El que fuera colaborador de televisión habla claro sobre su relación con Anita Matamoros y Javier Tudela, sus planes de paternidad o cómo ha afectado su enfermedad en el cambio físico que ha tenido. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!