El especial se emitirá esta noche tras la nueva entrega de ‘La Isla de las Tentaciones. 4 meses después’

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según una investigación periodística

Julio Iglesias se ha visto envuelto en una gran polémica después de que dos exempleadas de las mansiones del cantante le hayan acusado de abusar sexualmente de ellas. Los testimonios de las dos mujeres forman parte de una investigación que ha durado tres años.

Tras salir a la luz la información, '¡De viernes!', el programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, emitirá esta noche un especial sobre Julio Iglesias que contará con la participación de su equipo habitual de colaboradores e invitados especiales.

El directo se emitirá a partir de las 23:00h, en Telecinco después de la nueva entrega de ‘La Isla de las Tentaciones. 4 meses después’.