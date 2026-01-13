Trabajadora presuntamente agredida sexualmente por Julio Iglesias: "Le dije que no, pero lo hizo"

Extrabajadora de Julio Iglesias: "Me sentía empujada a hacerlo sin opción a decir que no"

El exmánager de Julio Iglesias revela los mayores miedos del cantante: “Desconfía de todo y de todos”

Compartir







Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta, denuncian que trabajaron para el artista español en el año 2021 en un ambiente de control, acoso y terror en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, acusando al cantante haber cometido agresiones sexuales.

La investigación ha sido realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univision Noticia. Estos medios han hablado con ambas mujeres y sus testimonios son realmente terroríficos.

"Me ofreció meterme los dedos analmente y le dije que no quería, pero me los metió y le pedí que parase", describe una de ellas.

Los hechos, según las entrevistadas, ocurrieron en 2021

"Pienso que lo sigue haciendo con otras chicas y eso no me deja en paz. Quiero darles fuerzas y decirles que no es su culpa, que es culpa de él", dice otra de ellas entre lágrimas.

"Julio es una persona muy controladora", aseguran. Afirman que Iglesias ejerce ese poder "a través del miedo". "Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no", añaden.

Este medio de comunicación asegura haberse tratado de poner en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.