El presunto hijo de Julio Iglesias, Javier Santos, ha estado en el plató de 'El tiempo justo' después de que se conociera la acusación por agresión sexual por parte de extrabajadoras del cantante. Mediante una investigación periodística de elDiario.es, elaborada en colaboración con Univision Noticias, se ha revelado que dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y acoso mientras trabajaban para el artista en 2021 en residencias del Caribe.

Las denunciantes, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta, describen un ambiente de control, humillaciones, tocamientos no consentidos y presiones para mantener encuentros sexuales, así como insultos, vejaciones físicas y verbales en un contexto de relación de poder desigual. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada el 5 de enero, aunque el proceso se mantiene reservado para proteger a las presuntas víctimas.

"He escuchado cosas que me dan vergüenza ajena"

En su intervención en el programa, Javier Santos se mostró cauteloso pero empático: “No sé, yo creo que es muy pronto para tomar ningún tipo de opinión… me pone muy triste, la verdad… pienso mucho en mis hermanos… pero también pienso mucho en esas mujeres que deben haber sufrido mucho, en caso de que esto sea verdad”, comenzaba el joven. Añadió que respeta la investigación y destacó la seriedad del trabajo periodístico: “Una investigación de tantos años, de periodistas que podemos considerar bastante serios, no hay que tomárselo tan a la ligera”, explicaba.

Además, ha reconocido que le da "vergüenza ajena" algunos de los comentarios que ha hecho el exmánager y publicista de Julio Iglesias, Fernán Martínez. Santos también abordó la presunción de inocencia: “Hay gente que denuncia y por el hecho de denunciar se convierten en víctimas, pero ante eso también está la presunción de inocencia mientras la justicia no diga lo contrario”. Al mismo tiempo, afirmó que su apoyo a las víctimas es claro: “Creo a las víctimas”.

La relación con su padre

Sobre la reacción de su padre y la dificultad de conocer al verdadero Julio Iglesias, el presunto hijo comentó: “Él hace muchos años que no da entrevistas… desde que puse la demanda de paternidad con la prueba de ADN que confirmaba que era mi padre, no ha vuelto a dar una entrevista… me imagino que ahora tampoco va a dar ninguna, sobre todo por el respeto a las chicas que han presentado la demanda en España”.

Javier Santos concluyó señalando que entiende la complejidad del caso y la necesidad de dejar que la justicia siga su curso: “Es demasiado temprano para hablar… me imagino que estas personas lo habrán intentado en Estados Unidos y no lo han podido, entonces lo habrán tenido que hacer aquí en España”, concluía.