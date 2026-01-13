Los políticos nacionales se posicionan sobre el tema en las redes sociales

Las frases más destacadas de las extrabajadoras que acusan a Julio Iglesias de agredirlas sexualmente: "Me sentía como una esclava en pleno siglo XXI"

Tras hacerse pública la investigación que señala a Julio Iglesias, en la que dos exempleadas le acusan de presuntos abusos sexuales, describiendo un entorno marcado por el control, las humillaciones, los tocamientos no consentidos y las presiones para mantener relaciones sexuales, además de insultos y vejaciones físicas y verbales en un contexto de desigualdad de poder, numerosas celebridades y personalidades públicas han reaccionado, como su exmujer Isabel Preysler o su exmánager.

Esta información sale a la luz después de tres años de investigación por parte de elDiario.es, elaborada en colaboración con Univision Noticias: "Nos dijo que fue presionada a participar en tríos. Ella se negó, pero no evitó que fuera manoseada", afirman las periodistas que han llevado a cabo esta investigación periodística para el medio. Además, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada el 5 de enero, aunque el proceso se mantiene reservado para proteger a las presuntas víctimas.

La reacción de Isabel Preysler

Uno de los testimonios más relevantes tras esta noticia es el de la que fuera su exmujer durante la década de 1970, Isabel Preysler, ha reconocido estar "impactada", según ha contado la periodista y colaboradora de 'El tiempo justo', Sandra Aladro: "He podido contactar con una persona de su absoluta confianza que ha podido hablar con ella tras leer la noticia. No es el Julio que ella conoce. Según ella él es un señor con todo el mundo y no lo reconoce", afirmaba la colaboradora.

"Estoy en 'shock', pero no sorprendido"

Fernán Rodríguez fue mánager y publicista de Julio Iglesias durante más de 20 años y hoy ha hablado en directo en 'El tiempo justo' sobre toda esta polémica, donde ha detallado algunas informaciones nunca desveladas: "Me llamaron y me contaron lo que estaba pasando. Quedé en 'shock' pero no sorprendido. Hay que conocerle para saber cómo actúa con las mujeres: es un besucón y un abrazador, esa es su personalidad", explicaba.

El trabajador ha descrito a un Julio Iglesias muy concreto, pero cree que las víctimas lo hacen por dinero: "Es una exageración. Reconozco un Julio estricto y controlando quién entra en su casa, pero no es una persona que ha cometido un acto de agresión sexual", decía él quitándole importancia a los testimonios de las dos mujeres, algo que no ha sentado muy bien en plató.

Todas las reacciones políticas

En el ámbito político, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al artista al afirmar en la red social X que “Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal”. En paralelo, Más Madrid y el PSOE han solicitado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la retirada de las distinciones concedidas al cantante.

Según ha contado Leticia Requejo, el entorno del cantante afirma que Julio Iglesias está "tranquilo" y que su equipo legal planea tomar acciones legales: "No saben por qué mienten, pero hablan desde el resentimiento", explica la periodista.