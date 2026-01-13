Celia Molina 13 ENE 2026 - 10:56h.

El cantante permanece en su vivienda de 'Indian Creek' tras la denuncia por agresión sexual de dos de sus extrabajadoras

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según una investigación periodística

A sus 82 años, Julio Iglesias se ha convertido en el protagonista de una grave polémica. Dos exempleadas de su servicio doméstico - en concreto, una encargada de la limpieza y una fisioterapeuta - han acusado al cantante de haberlas agredido sexualmente cuando trabajaban para él en sus propiedades de República Dominicana, Bahamas y España. Ambas aseguran haber sufrido "tocamientos, insultos y humillaciones" durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es, en colaboración con Univisión Noticias.

Tal y como informa Europa Press, una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para "mantener encuentros sexuales con el artista", hablando de "penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales". Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años. En una reciente entrevista, una de las mujeres presuntamente agredidas también ha descrito el sistema con el que fueron contratadas: a través de una foto de cara y cuerpo y sin la necesidad de realizar una entrevista personal. Una vez delante del cantante, éste les hacía preguntas íntimas como si "les gustaban las mujeres", si les "gustaban los tríos" o si se habían operado los pechos, tocándolos con sus propias manos para ver si era verdad.

El artista se mudó a Miami en el año 1979

Frente a tan escandalosas acusaciones, que todavía no se han materializado en una denuncia formal, Julio Iglesias continúa blindado en su mansión de Indian Creek, la exclusiva isla de Miami a la que todo el mundo conoce como 'el búnker de los millonarios'. El artista se mudó allí en el año 1979, cuando se divorció, firmó su contrato con CBS International y lanzó su exitoso álbum "De niña a mujer", consolidando su carrera internacional. En esta exclusiva isla, a la que después se mudaron otras celebridades como Jeef Bezos o Ivanka Trump, fue donde Iglesias formó una familia numerosa junto a Miranda Rinjsburger.

De hecho, además de poseer una gran mansión que fue diseñada para que él pudiera "quedarse dormido en cualquiera de sus habitaciones", podría decirse que, Julio Iglesias, al ser uno de los primeros inversores que se establecieron allí, fue el impulsor de este imperio inmobiliario, que pasó de ser un montículo de arena y lodo a convertirse en una de las urbanizaciones más caras del mundo, con embarcaderos privados, un club exclusivo y un famoso campo de golf. La vivienda de India Creek es la única a la que el cantante ha llamado "hogar", si bien sus otras propiedades, como las de Punta Cana, Bahamas, Marbella o Galicia, han sido el escenario de las presuntas agresiones de las que ahora le acusan.

Con la intención de volver a pasar los veranos en Galicia (el pequeño Julio siempre disfrutó de las vacaciones en Ourense), en junio de 2025, Iglesias compró una nueva casa en dicha provincia, que anteriormente perteneció al exalcalde Manuel Cabezas. Esta nueva mansión, valorada en cuatro millones de euros, está construida dentro de una finca de 1.340 metros cuadrados, que también cuenta con una piscina adaptada a los problemas de movilidad del cantante.