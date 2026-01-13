La reacción de Ana Rosa Quintana tras los testimonios de denuncia a Julio Iglesias por presunto abuso sexual: "Estoy impactada"
Los testimonios de dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusando al cantante de haber abusado sexualmente de ellas han revolucionando a los medios de comunicación de todo el mundo, que inmediatamente se hacían eco de la noticia publicada por 'elDiario.es' en colaboración con Univision Noticias.
Esther Palomera, directora adjunta de 'elDiario.es' y colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa', ha dado todos los detalles de esta investigación en nuestro plató.
"Mis compañeras llevan diez días enviando mensajes y realizando llamadas telefónicas no solo a Julio Iglesias, también a la persona que le asiste e incluso a a esposa del cantante. No han querido hablar con nosotros. Estamos totalmente convencidos de esta investigación y hemos hecho lo que debería hacer cualquier periodista. Los testimonios son irrefutables y las viviendas que narran estas trabajadoras son realmente escalofriante", contaba Palomera en directo en nuestro plató.
La propia Ana Rosa Quintana reaccionaba a esta noticia y dejaba claro su asombro tras conocer todos los detalles sobre esta investigación que se ha realizado a lo largo de tres años: "A mí me ha impactado y me gustaría conocer la versión de Julio Iglesias. Yo me despertaba esta mañana con esto y nunca había escuchado nada... Ha sido una sorpresa muy triste por las trabajadoras y, si esto se materializa, para una persona que es muy importante para nosotros", ha dicho la presentadora.
Este medio de comunicación asegura haberse tratado de poner en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.