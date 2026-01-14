Kike Quintana, en exclusiva, revela el sexo y el nombre de su bebé: "Ana Rosa va a ser la madrina"

Ana Carrillo 14 ENE 2026 - 14:47h.

El colaborador de 'El tiempo justo' cuenta, en exclusiva, que Ana Rosa Quintana va a ser la madrina de su bebé

Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, aclara su edad: "Como el yogur bueno, fermento a mi manera"

Kike Quintana va a convertirse en padre por primera vez junto a su mujer, Cristina, en tan solo un mes. Fue en 2024 cuando el sobrino de Ana Rosa Quintana y colaborador de 'El tiempo justo' se casó con su pareja en el Ayuntamiento de Alcobendas y ahora, un año y medio después, va a dar la bienvenida a su bebé, que va a tener como madrina a la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.

Así nos lo ha contado el defensor de Belén Rodríguez en 'GH DÚO' en declaraciones en exclusiva para la web de Telecinco en el evento en el que se ha presentado 'Casados a primera vista', un formato de éxito internacional que llega a Telecinco el próximo lunes 19 de enero a las 23:00 y que sigue a doce solteros que llegan al altar sin conocer a su pareja.

Kike Quintana ha confesado que, si no estuviera casado, considera que se animaría a casarse a primera vista porque es una persona a la que le gusta mucho "la improvisación", pero su media naranja llegó ya hace tiempo a su vida y es Cristina, su pareja y madre de su futuro bebé, cuyo sexo y nombre ha querido compartir también con nosotros, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡no te lo pierdas y dale al play!