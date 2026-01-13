Seis chicos y seis chicas vivirán la experiencia de 'Casados a primera vista', un formato de éxito internacional

¿Te casarías a primera vista? Los colaboradores responden: “Para divorciarse siempre hay tiempo”

'Casados a primera vista', un formato creado en Dinamarca, que ya cuenta con 35 versiones diferentes y que se ha emitido en más de 130 territorios de cinco continentes llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 horas. Como se puede ver en el avance del vídeo que encabeza este artículo, habrá todo tipo de momentos intensos entre los doce solteros que han dado el paso de vivir esta aventura: desde sus bodas hasta las lunas de miel y los primeros días de convivencia de seis parejas que se conocerán en el altar y que al final de la experiencia deberán decidir si siguen juntos o si toman caminos por separado.

Mayara Malnero, sexóloga, Cecilia Martín y Raúl López, psicólogos expertos en terapia de pareja, se basan en su experiencia profesional y en un detallado análisis de los niveles de compatibilidad para crear los 'matches' entre los solteros y para, después de las bodas y lunas de miel, guiarlos durante la experiencia a través de diferentes dinámicas destinadas a construir las bases de su relación y resolver los conflictos conyugales que puedan surgir en la convivencia.

Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, destaca que el casting está compuesto por perfiles de distintas edades y con trayectorias vitales muy diferentes. Ellas son: Ainhoa, de 41 años y procedente de Madrid, que se define como una 'pija de barrio' que tras ocho años soltera está preparada para casarse y tener hijos; Ana, de 36 años y de Torremolinos, que perdió a su pareja en un accidente de tráfico en 2019 y quiere recuperar la sonrisa para que sus dos hijos vean que su madre ha seguido hacia adelante; Estefanía, de 31 años y de Plasencia, que lleva cuatro años soltera y que cree en el destino y las señales, por lo que considera que Dios puede hacer realidad su deseo de encontrar un hombre ambicioso; Natalia, de Madrid, tiene 32 años, un hijo de dos y ganas de conocer a un hombre que la ilusione de nuevo; Luciana, de 29 años, que llega desde Palma de Mallorca para encontrar a un hombre maduro y con las ideas claras; y Laura, de 28 años y de Barcelona, que ha vivido relaciones marcadas por la toxicidad y las infidelidades y que busca a un hombre que la acepte como es y quiera ser padre.

Ellos son: Borja, de Dos Hermanas, tiene 26 años y está centrado en su empresa, pero desea formar una familia como la que formaron sus abuelos; Lorenzo, de Sevilla, busca a sus 31 años a una mujer que la acompañe en sus viajes improvisados y que sea muy activa; Luija, de 41 años y procedente de Málaga, vive entregado a su trabajo y a su perrita Bella, no quiere ser padre y sueña con encontrar a una mujer natural y con sentido del humor; Marc, nacido en Andorra y residente en Barcelona, busca a sus 33 años a una chica con la que poder ser padre y que busque una historia de amor para toda la vida; Milton, de 39 años, vive en Barcelona pero es argentino de nacimiento, poeta, escritor y padre de un adolescente; y Stefan, de 38 años y Lanzarote, siente que ha llegado el momento de encontrar a alguien especial con el que formar un equipo, por lo que busca una relación basada en la reciprocidad.

Las bodas y banquetes con sus familias y amigos se llevan a cabo en lugares de ensueño de nuestro país, lo que hace que cada pareja viva el inicio de una historia de amor completamente diferente a las demás. Después, cada pareja vivirá una luna de miel única: sus protagonistas viajan por países de cuatro continentes: Europa (Francia y Finlandia), América (República Dominicana), África (Egipto y Marruecos) y Asia (Bali/Indonesia).

Óscar Vega, director: "El mayor reto del programa empieza mucho antes de llegar al altar"

En exclusiva para esta web, Óscar Vega, director de 'Casados a primera vista', analiza algunos de los aspectos que definen al programa y que más interés despiertan entre los espectadores. El responsable del formato responde a varias de las preguntas que rodean al experimento televisivo, en un momento en el que los realities de relaciones y convivencia siguen siendo uno de los géneros más seguidos de la parrilla.

La conversación aporta contexto sobre el funcionamiento interno del programa y se enmarca en el debate actual sobre cómo han evolucionado las relaciones sentimentales y el concepto de compromiso. Un contenido que permite entender mejor las claves del formato. ¡Dale play!