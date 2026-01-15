Sophie Turner confesó que era fan de Tomb Raider y del personaje de Lara Croft

El sorprendente cambio físico de Sophie Turner, actriz de 'Juego de Tronos', para convertirse en Lara Croft en la serie 'Tomb Raider'

Sophie Turner protagoniza la nueva serie de Tomb Raider, creada por Phoebe Waller-Bridge. El 15 de enero, Prime Video anunció que había comenzado la producción de la serie y publicó la primera foto de Turner como el icónico personaje de videojuego Lara Croft, según informa ‘People’.

En la primera imagen como Tomb Raider, Sophie Turner lleva la famosa ropa de Croft: gafas de sol rojas, pantalones cortos, una camiseta de tirantes, una mochila de cuero y una pistola atada al muslo.

“Siempre he sentido empatía con ella", afirma Sophie Turner

Sophie Turner confesó que era fan de Tomb Raider y del personaje de Lara: “Siempre he sentido empatía con ella, es muy envalentonada en un mundo dominado por hombres. ¡Es un modelo femenino a seguir feroz!”. Junto a ella, estarán los actores Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie.

Según Prime Video, Weaver, de 76 años, interpretará a Evelyn Wallis, una mujer misteriosa y de alto nivel que está interesada en explotar el talento de Lara. Isaacs, de 62 años, interpretará al tío de Lara, Atlas DeMornay, mientras que Imrie, de 73, ha sido elegida para interpretar a Francine, la jefa de Avance del Museo Británico, centrada únicamente en recaudar fondos y copas de champán.

“Lara Croft significa mucho para mí", sostiene Waller-Bridge

"Si pudiera decirle a mi yo adolescente que esto está pasando, creo que explotaría. Tomb Raider ha sido una parte fundamental de mi vida y me siento increíblemente privilegiado de llevarlo a la televisión con colaboradores tan apasionados”, reconoce Waller-Bridge. “Lara Croft significa mucho para mí, como para muchos, y estoy deseando embarcarme en esta aventura. Murciélagos y todo”, añade.

Turner rindió homenaje a las mujeres que han interpretado anteriormente a la estrella de los videojuegos: “Son zapatos enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus actuaciones poderosas, pero con Phoebe al mando, nosotros (y Lara) estamos en muy buenas manos”.