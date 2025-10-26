Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau han hecho oficial su relación tras meses de especulaciones

Katy Perry y Justin Trudeau, pillados besándose: las fotografías que confirman la relación amorosa entre la cantante y el exprimer ministro de Canadá

ParísKaty Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau han decidido no esconderse más y pasear su amor por las calles de París. La pareja ha optado por dar normalidad a su relación de amor y se han dejado ver saliendo del mítico cabaret parisino de Crazy Horse, fundado en 1951, donde han celebrado el 41 cumpleaños de la cantante.

Saliendo del local agarrados de la mano, la pareja ha sido captada por los paparazzi y reporteros del medio de comunicación 'TMZ' y por los fanáticos que estaban esperando a Katy Perry para felicitarla por su cumpleaños.

Katy Perry celebra su cumpleaños con Justin Trudeau

Llevando un vestido de color rojo de tirantes y su pelo recogido en un moño bajo, la cantante agarraba de la mano a su actual novio, el exprimer ministro canadiense, mientras se dirigían al coche que les estaba esperando para recogerles del cabaret parisino donde cenaron y disfrutaron de un espectáculo.

Nada más abrirse las puertas del cabaret, los seguidores de la cantante le cantaron el 'cumpleaños feliz' a la diva de la música y le regalaron rosas rojas. Con una sonrisa tímida y agradeciendo el gesto, Katy Perry agarraba de la mano a Justin Trudeau mientras el expolítico canadiense le cedía el paso para que entrase ella antes en el vehículo que les estaba esperando.

Una salida y una escapada con la que Justin Trudeau y Katy Perry han querido dar normalidad a su relación de amor que comenzó este mismo verano.

El inicio de la relación entre la cantante y el exprimer ministro de Canadá

Los rumores sobre una posible relación entre la pareja comenzaron a surgir en el mes de julio, un mes después de que Katy Perry y Orlando Bloom confirmasen su separación.

El exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y su hija Ella-Grace asistieron en julio al concierto que ofreció Katy Perry en Montreal, dos días después de que el político y la cantante cenasen solos en la ciudad canadiense.

En vídeos compartidos en las redes sociales se podía ver a Trudeau junto a su hija cantando y bailando al ritmo de la canción ‘Dark Horse’ de Perry en la primera fila del concierto, parte de su gira Lifetimes.

La cena en el restaurante Le Violon, uno de los mejores de Canadá, y la actitud de Trudeau, de 53 años, y Perry, de 40, dieron pie a que comenzasen a circular los rumores y las especulaciones sobre una supuesta relación romántica entre ambos.

Antes de la cena, Trudeau y Perry pasearon con una actitud distendida por las calles de Montreal, según fotos distribuidas por la web 'TMZ'.

Trudeau, que dejó el puesto de primer ministro de Canadá en marzo, anunció el 2 de agosto de 2023 su separación de Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, tras 18 años de matrimonio.

Por su parte, Perry comunicó en junio su ruptura con el actor Orlando Bloom en junio de 2025.

Pues bien, dos meses después de esta aparición en el concierto de Katy Perry, la cantante y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau fueron captados por los paparazzi mientras se besaban a bordo de un barco en la costa californiana.

Las imágenes que fueron publicadas por el medio británico 'Daily Mail' fueron tomadas en Santa Bárbara, California, y en ellas se podía ver a la nueva pareja abrazándose, acariciándose y besándose sobre el yate de lujo.

Tan solo uno dos semanas después de hacerse pública esta jornada romántica entre la pareja, Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá han preferido dejar de esconderse y dar naturalidad a esta nueva etapa de sus vidas en las que sus caminos se han unido.