Muere a los 33 años la ex estrella infantil de Nickelodeon Kianna Underwood

La joven fue atropellada por una camioneta en una calle de Nueva York

Underwood saltó a la fama tras su aparición en la mítica serie de Nickelodeon 'All that'

Compartir







Nueva YorkLa ex estrella infantil de Nickelodeon, Kianna Underwood, ha fallecido a los 33 años de edad después de haber sufrido un atropello en las calles de Nueva York, Estados Unidos. Su familia ha conformado la trágica noticia en sus redes sociales.

La actriz, conocida por su participación en series como 'All that', fue atropellada por una camioneta en la intersección de la avenida Pitkin y el bulevar Mother Gaston, en Brooklyn. Según recoge la Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en un comunicado, la joven "fue "golpeada posteriormente por un sedán negro y gris", recoge TMZ.

Falleció en el acto

Las autoridades recibieron varias llamadas de alarma alertando de lo ocurrido, pero al llegar los servicios de emergencias solo pudieron confirmar su fallecimiento y fue declarada muerta en el lugar del suceso tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico grave.

Underwood saltó a la fama tras su aparición en la mítica serie de Nickelodeon 'All that'. Además de su etapa en Nickleodeon, la actriz también desarrolló su trayectoria en el cine y el teatro, con intervenciones como 'The 24 Hour Woman' o 'Santa, Baby!'. Además, dio su voz al personaje Fuschia Glover del programa de Nick Jr., Little Bill.