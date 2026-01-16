La actriz sufrió sus lesiones en 2022, cuando rodaba I’m a Celebrity en medio de la selva sudafricana

Janice Dickinson ha compartido unas impactantes fotos de una caída que le ha dejado cicatrices permanentes en la cara. Según informa ‘Page Six’, la supermodelo aparece en la imagen mirando a la cámara con heridas en labios, nariz, barbilla y frente en el hospital.

La actriz sufrió sus lesiones en 2022, cuando rodaba I’m a Celebrity en medio de la selva sudafricana. En septiembre de 2025, Dickinson presentó una demanda en el Reino Unido contra ITV Studios, alegando que sufría deformidades faciales permanentes y daños nerviosos que afectaban su habla, alimentación y bebida.

"Fue la noche más aterradora de mi vida", confiesa la intérprete

Janice Dickinson demandó a la cadena británica por supuestamente incumplir con su deber de cuidarla y reclama una indemnización de un poco menos de un millón de dólares. Según la demanda, sufrió “cicatrices traumáticas permanentes en varias zonas de su rostro, incluyendo los labios y la boca, ambas mejillas, la barbilla y la parte inferior de la cara”.

Tal y como reveló ‘Mirror’, la actriz cree que su caída ocurrió por la ingesta de un medicamento que le administró un médico y porque el campamento estaba oscuro. "Fue la noche más aterradora de mi vida. Me dejaron allí sangrando en la oscuridad durante 10 minutos. El tipo cuyo trabajo era vigilarnos fue negligente. ITV tenía un deber de cuidado y me decepcionó”, confesó a ‘Sun’.

“No reconocemos esta versión de los hechos", responde ITV Studios

ITV Studios lanzó un comunicado para decir que la denuncia “ha sido recibida y revisada”: “IAC opera un alto nivel de protocolos de seguridad y la salud, seguridad y bienestar de todos nuestros colaboradores son nuestra prioridad número uno”.

Y niegan la versión de la actriz: “No reconocemos esta versión de los hechos. Sin embargo, cuidamos de Janice en ese momento, pagamos sus gastos médicos, la llevamos a Los Ángeles en avión, y el equipo de I'm A Celebrity mantuvo contacto regular con Janice y sus representantes de forma continua después de que regresó a Estados Unidos hasta que el programa se emitió siete meses después”.