Nuria Yáñez 'Fresita' abandona enfadada una entrevista tras una polémica pregunta

Nuria Yáñez 'Fresita' presenta en 'Fiesta' su nuevo single: así es ahora su vida junto a su novio, Tony Boluda

Compartir







'¡Vaya fama!' ha entrevistado a Nuria Yáñez 'Fresita', ganadora de 'Gran Hermano 5', y ha grabado un reportaje con ella, pero todo se ha venido abajo cuando la catalana se ha enfadado por una de las preguntas que le ha hecho nuestra reportera. Todo iba bien, Nuria estaba cómoda respondiendo a todas las preguntas (nos llega a confesar incluso que le gustaría participar en 'Supervivientes'), pero algo ha sucedido que no le ha gustado nada: se ha enfadado y ha terminado abandonando la entrevista.

La pregunta que ha enfadado a Nuria 'Fresita' en mitad de una entrevista

"¿A ti te ha gustado que te tildaran de juguete roto?". Esta ha sido la polémica pregunta que se le ha planteado a Nuria 'Fresita' y que ha provocado su molestar. Visiblemente enfadada, 'Fresita' no ha ocultado lo mal que le ha sentado esta pregunta y explica los motivos por los cuales se enoja: "Corta porque vais a llevar esto otra vez por el tema de juguete roto. A mis fans no le gusta esto que luego me hacen en la tele", es parte de la queja de Nuria, que interrumpe la entrevista con el programa. Y es que considera que a ella siempre le hacen este tipo de preguntas y a otros compañeros de reality no.

Y es que a Nuria le preocupa mucho la dirección la podría estar tomando la entrevista y los posibles titulares y continúa quejándose por ello ante las cámaras de '¡Vaya fama!', la cual continúa grabando todo lo que sucede y todo lo que suelta la ganadora de 'GH' en el año 2004 por su boca: "Al final lo pondrán catastrofista. Nunca me van a subir el prestigio, a mí siempre para... (hace el gesto del pulgar hacia abajo)", y hace también referencia a los posibles cebos que el programa podría hacer en los que aparecería ella enfadada.

Nuria 'Fresita' abandona enfadada la entrevista de '¡Vaya fama!'

Ante esta situación, Nuria Yáñez decide cancelar la entrevista y abandonar el lugar en el que se está grabando, pues no pretende continuar dando declaraciones a la redactora que le estaba entrevistando: "Otro día lo haré, porque así... patético. Que no, que ya está. Siempre lo mismo", dice mientras se marcha. Tras este tenso desencuentro, nuestra compañera retoma la entrevista con Nuria, la cual enfoca para que 'Fresita' pueda demostrar que sería una digna concursante de la próxima edición de 'Supervivientes'.