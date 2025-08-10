Nuria Yáñez 'Fresita' presenta en 'Fiesta' su nuevo single: así es ahora su vida junto a su novio, Tony Boluda

Fiesta 10 AGO 2025 - 17:18h.

A Fresita la conocimos en el año 2003 cuando se convirtió en la ganadora de la quinta edición de 'Gran hermano'

Ahora, la de Salou vuelve a televisión en compañía de Tony Boluda, su compañero de escenario y de vida

'Fiesta' ha contado con la visita de alguien muy especial. A Nuria Yáñez, más conocida como 'Fresita', la conocimos allá por el año 2003, cuando se emitió la quinta edición del reality por excelencia: 'Gran hermano'.

Y es que fue ella, a la que todos llamaban 'Fresita' y como la conocemos desde entonces, quien se convirtió en ganadora y se hizo con el tan ansiado cheque de 300.000 euros pese a que compartió casa con grandes perfiles como Aída Nízar.

Desde entonces, Fresita ha ejercido como empresaria pero no ha sido hasta hace algunos meses cuando la concursante se ha lanzado a la aventura de la música. La de Salou visita 'Fiesta' para presentar su single 'La donna che amo' junto a Tony Boluda, su compañero de escenario y de vida.

Así conoció Fresita a su chico, Tony Boluda

Cuando Nuria salió de 'Gran hermano' había pasado en unas semanas de trabajar como recepcionista en un camping, a convertirse en uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Aunque la ganadora de la quinta edición de nuestro país era muy famosa, eso no le valió para conquistar a ese chico al que le había echado el ojo:

"Yo vi a Tony en Sabadell y me encantó, pero él no me hacía ni casa, yo pasaba por delante de donde él trabajaba pero no me miraba porque era un tío muy guapo, era muy creído. Cuando ya éramos cuarentones nos volvimos a encontrar y empezamos a quedar para tomar café en un bar de Las Ramblas de Barcelona, y hasta hoy".