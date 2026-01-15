La familia de la mujer, identificada como Bibi, ha anunciado el fallecimiento tras una larga lucha contra el cáncer

La 'hija secreta' de Freddie Mercury ha muerto a los 48 años. La familia de la mujer, identificada como Bibi, ha anunciado el fallecimiento tras una larga lucha contra el cáncer, según informa 'Daily Mail'. "Murió pacíficamente tras una larga batalla contra un cordoma, un raro cáncer de columna, dejando dos hijos de nueve y siete años", ha relatado su marido Thomas.

"B está ahora con su querido y amoroso padre en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes", ha recalcado la familia.

Bibi, la 'hija secreta' de Freddie Mercury: era médica y vivía en Francia

La existencia de esta 'hija secreta' surgió del libro Bomba Love, Freddie, que publicó la autora Lesley Ann Jones. Según la escritora, Freddie se refería a la mujer como Bibi, 'tesoro' en francés y su 'pequeña rapariga'. Y asegura que las canciones 'Bijou' (joya) y 'Don't Try So Hard' van dedicadas a ella.

Bibi trabajaba como médica y vivía en Francia. Se pasó la mayor parte de su vida luchando contra el cáncer. Tras entrar en remisión, la enfermedad regresó con mayor gravedad y tuvo una carrera a contrarreloj para publicar el libro y las noticias con Lesley Ann Jones. Lo hizo tras hacerse una prueba de ADN para confirmar que el cantante era su padre. "Durante 30 años tuve que construir mi vida y mi familia sin él y aceptar que no estaría allí para compartir los momentos felices con nosotros", escribió la mujer.

"Nunca ha pedido dinero. No quiere reconocimiento", dice la autora sobre Bibi

Jones ha asegurado que confió en su historia porque no buscaba reconocimiento ni fama, ya que ocultó la noticia: "Nunca ha pedido dinero. No quiere reconocimiento. Tanto Freddie como su padrastro la dejaron extremadamente rica. No fue provista por testamento de Freddie, sino por un acuerdo privado y legal, así que nadie la encontrará mencionada allí".

La autora Lesley también le ha dedicado unas palabras a Bibi: "Estoy devastada por la pérdida de esta mujer que se convirtió en mi amiga cercana, que vino a mí con un objetivo desinteresado: dejar de lado a todos los que han tenido libertad total con la historia de Freddie durante 32 años, desafiar sus mentiras y su reescritura de su vida, y decir la verdad".

"Al final de su vida, era lo único que le importaba. Estuvo muy enferma durante los cuatro años que trabajamos juntas. Pero estaba en una misión. Se puso a sí misma y a sus propias necesidades en último lugar", ha afirmado.

Mary Austin reconoce que no sabía de la existencia de Bibi

La amiga cercana de Freddie, Mary Austin, ha reconocido que no tenía conocimiento de Bibi y que no le vio escribir ningún diario donde hablase de una relación cercana con ella. "Freddie tenía una apertura gloriosa, y no puedo imaginar que hubiera querido, o podido, mantener en secreto un evento tan alegre, ni para mí ni para otras personas cercanas a él", señaló a 'The Sunday Times'.

"La verdad es que simplemente no soy el guardián de tal secreto. Nunca he conocido a ningún niño ni a ningún diario. Si Freddie realmente hubiera tenido un hijo sin que yo supiera nada, me sorprendería", ha sentenciado.