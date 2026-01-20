Se prorroga la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez por presunto maltrato infantil

Ana Carrillo 20 ENE 2026 - 18:35h.

Sandra Aladro ha revelado que la jueza ha decidido prorrogar durante seis meses más la investigación sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez por presunto maltrato infantil

Sandra Aladro ha anunciado en 'El tiempo justo' que la Justicia ha decidido prorrogar durante seis meses más la investigación a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, por presunto maltrato infantil. La investigación cumple ahora un año, pues lleva abierta de forma oficial desde el 21 de enero de 2025 y tiene como objetivo determinar el origen de las lesiones que llevaron a su hija Alma, que en ese momento tenía poco más de un mes de vida, a permanecer ingresada durante 18 días en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

"El Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado que amplía seis meses más esa investigación, que no han tomado aún la decisión de si cerrar este caso o, por el contrario, abrir un proceso judicial y seguir hacia adelante. Necesitan seguir investigando, seguir tomando declaraciones y seguir analizando qué pasó exactamente hace un año con la hija de Anabel Pantoja", ha explicado la periodista Sandra Aladro.

Antonio Rossi ha completado la información de su compañera: "Yo os puedo decir que se ha llamado a los profesionales médicos, que evidentemente yo creo que forma parte de la instrucción, que no podría cerrarse sin la opinión de los profesionales médicos, y lo que también os puedo decir es que el abogado sigue tranquilizando muchísimo a la pareja diciendo que esto se va a archivar".

No han sido los únicos datos que ha aportado Rossi, que ha recordado que esta investigación es la que causó la brecha familiar entre David Rodríguez y la madre de Anabel Pantoja, Merchi Bernal: "A Merchi le preguntan en sede judicial si se cree la versión de David y ella dice que no pone la mano en el fuego por David, que no sabe lo que pasó y que no puede decir si es cierto o no, eso provoca que David sea de nuevo llamado a declarar y él lo que dice entonces es que investiguen qué es lo que pasa cuando su hija se queda a solas con Merchi y su pareja, y eso provoca que llamen a la pareja de Merchi a declarar. Toda esta sucesión de hechos hace que la situación sea imposible entre ellos".

El periodista Alfonso Egea ha conectado desde la redacción de 'El tiempo justo' para explicar que una investigación judicial se puede prorrogar porque "si en doce meses no se ha archivado la causa ni se ha llevado a juicio es porque no hay elementos para una cosa ni para la contraria, todavía hay informes en marcha y resultados pendientes por recibir, la jueza no tiene elementos suficientes para tomar ningún tipo de decisión".