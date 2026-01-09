Joaquín Prat lee en directo un mensaje de Anabel Pantoja y Alexia Rivas reacciona: "Lo vamos a apuntar"

Anabel Pantoja decidió escribir al presentador del programa hace unos días: el mensaje

Joaquín Prat se indigna al conocer los años que lleva en lista de espera una joven para tratar con su endocrino sus riesgos de salud

Anabel Pantoja decidió mandarle un mensaje a Joaquín Prat durnate estas pasadas Navidades. Así lo ha compartido el presentador de 'El tiempo justo', que no ha dudado en compartir qué le dijo la sobrina de la tonadillera.

"Me acabo de acordar, ahora que estaos hablando de este tema, de que me escribió. Dice cosas que tienen mucho sentido y toda la razón", comienza diciendo el periodista. Prat hace un breve inciso antes de relatar el texto. "Ni su madre ni su pareja David son personajes públicos. O son personajes públicos pero no han vendido jamás una exclusiva ni han participado como otros muchos que hablamos en este programa. Lo único que piden es respeto para ellos", aclara Joaquín Prat.

"'No sabéis el daño y la ansiedad que se puede causar a las personas con los temas que les competen a ellos y las opiniones que son libres'", relata Prat en base al escrito que le mandó la sevillana el pasado 26 de diciembre.

Alexia Rivas se moja tras conocer el mensaje de Pantoja a Prat

"Siempre lo escribe con todo el respeto del mundo como compañera nuestra que ha sido y como persona", apostilla. El presentador contextualiza sus palabras.

Según comenta Prat, el mensaje de Anabel Pantoja podría llegar tras las informaciones de que existe un pequeño distanciamiento entre su madre, Merchi, y su pareja, algo que se habría manifestado durante las vacaciones.

Tras leer el mensaje el periodista, la colaboradora Alexia Rivas no ha dudado en mojarse y decir lo que piensa. "Merchi ha participado de esto porque siempre que le hemos preguntado nos ha atendido. En le momento en el que sales en la televisión apoyando o no apoyando a tu hija o diciendo lo que piensas ya estás formando parte de esto", dice sin tapujos. "Merchi es maravillosa, pero si tenemos que apuntar algo diferente lo vamos a apuntar", concluye.