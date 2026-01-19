Equipo Outdoor 19 ENE 2026 - 11:22h.

La influencer ha contado que viajaba en el tren que salía "justo antes" del que ha descarrilado en Adamuz

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba

Compartir







Anabel Pantoja está en shock. El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el domingo por la tarde ya ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Una noticia que ha dejado a España sobrecogida. A la influencer, sobrina de Isabel Pantoja, le ha tocado especialmente, pues, tal y como ha contado en Instagram, viajaba a Madrid "en el tren justo de antes".

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja rompe a llorar al ver truncarse uno de sus grandes sueños

Eran aproximadamente las 19:45 horas de la tarde de ayer domingo, 18 de enero, cuando un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarrilaba, invadiendo la vía contigua por la que circulaba otro convoy, Atocha-Huelva, que también descarrilaba.

Tras conocerse la última hora, una de las primeras en pronunciarse -en lo que a los rostros de la cadena se refiere-. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha desahogado con sus seguidores, explicando cómo ha vivido ella la tragedia. "Estoy en shock", ha comenzado expresando la creadora de contenido.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja muestra su brutal cambio con unas fotos de hace 10 años

Y es que la madre de Alma, su hija en común con David Rodríguez, se ha sentido muy afortunada, pues no ha viajado en ese tren por cuestión de horas. "Venía en el tren justo de antes, Córdoba-Madrid, y sigo en shock. Que haya muerto gente inocente... No hay palabras para lo que ha pasado ni tampoco para el daño de esos familiares", ha escrito la prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera, que ha mandado sus condolencias a las familias de la víctimas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Venía en el tren justo de antes"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque no lo ha confirmado, todo apunta a que la influencer habría pasado el fin de semana en Córdoba (de donde es natural David Rodríguez, su pareja) y, por las publicaciones que ha compartido una vez su tren llegaba a su destino, se desplazaba hasta la capital por motivos de trabajo.