Junko, viuda de Bernardo Pantoja, por primera vez en televisión: "Isabel me culpó de la muerte de su hermano"

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, hablaba por primera vez en un programa de televisión y lo hacía en '¡De viernes!'. La que fuera pareja del padre de Anabel Pantoja se sinceraba sobre cómo era su relación con el hermano de la cantaora y hablaba sobre el vínculo padre e hija. No solo esto, sino que, además, la invitada hacía un durísimo retrato de Isabel Pantoja, ofreciendo detalles sobre cómo trataba el clan a Bernardo.

Hace unos meses, un confidente se ponía en contacto con el programa 'Fiesta' para contar que Junko, la japonesa que durante años fue novia del hermano de la tonadillera, estaría vendiendo algunas de las pertenencias del padre de Anabel y alquilando habitaciones del piso de Sevilla en el que vivía junto a él. Una vivienda que es propiedad de Isabel Pantoja y que ella misma ha reclamado en varias ocasiones. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Junko responde:

"Después de que falleciera Bernardo Isabel mandó a un señor para que recogiera sus cositas, cuadros de Bernardo y de Anabel. La ropa y ese tipo de cosas yo se las regalé a los amigos de él como recuerdo. En la casa no hay nada, yo nunca he vendido nada, ¿quién va a querer comprar esas cosas? son tonterías. Yo he estado mucho tiempo cuidando de Bernardo y a mí nadie me ha dado las gracias. Yo ahora lo que quiero es dedicarme a mis cosas, a cantar".

Isabel Pantoja culpó a Junko de la muerte de Bernardo

"Tú tienes el 85% de la culpa de que mi hermano haya muerto". Con estas durísimas palabras atacó Isabel Pantoja a la viuda de Bernardo en el mismo hospital en el que el hermano de la cantante murió. Según las palabras de Junko, la familia Pantoja intentó por todos los medios que ella estuviera presente en el hospital en las últimas horas de vida del padre de Anabel:

"Ellos me decían que me fuera a casa, que yo ahí en el hospital no pintaba nada. Una amiga me dijo que eso no era así, que yo tenía que estar al lado de Bernardo porque yo era su mujer".

A Isabel Pantoja no le importaba su hermano

Durante el ingreso de Bernardo en el hospital Virgen del Rocío, Junko cuenta que Isabel Pantoja hasta llegó a culparle de la situación médica del padre de Anabel:

"Me dijo que yo tenía el 85% de la culpa de que su hermano estuviera ahí, que yo no le había cuidado como debía y que le había dado azúcar. Es que Bernardo me pedía cositas con azúcar aunque era diabético, ¿qué voy a hacer yo si él quiere comer esas cosas?".