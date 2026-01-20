Celia Molina 20 ENE 2026 - 16:07h.

Kurt Iswarienko se niega a cumplir con el acuerdo de divorcio que él mismo firmó, alegando que se presentó en el tribunal equivocado

La herencia de Shannen Doherty, envuelta en una disputa legal: los herederos reclaman a su exmarido una casa y otros bienes

Compartir







El pasado 13 de julio de 2024, Shannen Doherty moría tras una larga lucha contra el cáncer que padecía. Lo que comenzó siendo un cáncer de mama, acabó diseminándose al cerebro y provocando la muerte de una actriz que siempre será recordada por su debut como Brenda en 'Sensación de Vivir' y por su participación en la exitosa serie 'Embrujadas'. Precisamente, poco antes de morir, Estados Unidos iba a dejar de emitir 'Charmed' en la televisión americana, por lo que ella perdería las regalías con las que había estado costeando su carísimo tratamiento.

Consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida, la actriz trató de dejar arreglados todos sus asuntos, incluido el embalaje de sus pertenencias, para que su madre no tuviera que pasar por ese duro momento. Por eso, el día antes de su fallecimiento, firmó un acuerdo de divorcio in extremis con su marido, Kurt Iswarienko, con quien estuvo casada desde el año 2011 hasta el 2023, momento en el que, ya enferma, se enteró de que éste le había sido infiel. De esta forma, obtendría una pensión con la que podría seguir costeándose sus medicamentos, en vez de esperar a que ella "se muriera", como creía que estaba haciendo su exmarido.

PUEDE INTERESARTE Se vende la mansión de Shannen Doherty por 8 millones de euros un año después de su muerte: quién recibirá el importe

Kurt considera que no sale beneficiado en el acuerdo

Según ha informado la revista 'People', el pasado 17 de enero, Iswarienko impugnó la validez de este documento por no verse lo suficientemente beneficiado en el reparto de la herencia. El acuerdo estipulaba cómo debía realizarse el reparto de sus bienes tras su deceso, que irían a parar directamente a sus herederos y no su exmarido, como ella deseaba. Sin embargo, sus beneficiarios denunciaron hace dos meses que Kurt no ha cumplido con su parte del trato, sobre todo en lo tocante a la venta de la casa en la que vivían en Dripping Springs (Texas), valorada en 1,5 millones de dólares, y el reparto de las ganancias netas a partes iguales entre sus herederos. Por ello, estos intuyen que el exmarido de Shannen sigue viviendo allí, pues es su última dirección conocida.

PUEDE INTERESARTE Primer cumpleaños sin Shannen Doherty: la situación actual de su exmarido y de su madre y un homenaje

Para librarse de tales obligaciones, Iswarienko, de 51 años, ha alegado frente a un tribunal que el acuerdo de divorcio —que fue firmado por Doherty el 12 de julio de 2024 y por Iswarienko al día siguiente y que se formalizó justo 24 horas antes de la muerte de la actriz— se presentó en el tribunal equivocado. Por ello, ha afirmado que la justicia no tiene jurisdicción para hacer cumplir los términos del acuerdo, según el acceso a los documentos que ha tenido la citada revista estadounidense. En esos mismos archivos, Iswarienko se "ha negado" rotundamente a poner en venta la casa que se estipulaba en el acuerdo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esto se produce poco después de que los abogados de Doherty y Christopher Cortazzo, fideicomisario del Shannen Doherty Family Trust, alegaran en un escrito presentado el 24 de noviembre que Iswarienko aún debe dinero como parte del acuerdo de divorcio. Los mismos letrados han asegurado que, además de las disposiciones monetarias, Kurt también "se ha negado a devolver los objetos personales de Shannen", incluidas fotografías de ella, lo cual era otra disposición del acuerdo de divorcio.