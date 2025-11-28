La icónica actriz perdió la vida en julio de 2024 a causa de un cáncer metastásico que sufría

Se vende la mansión de Shannen Doherty por 8 millones de euros un año después de su muerte: quién recibirá el importe

Más de un año después del fallecimiento de Shannen Doherty, uno de los rostros más reconocibles de la televisión de los 90, sus herederos han reclamado a su exmarido, Kurt Iswarienko, su casa y otros bienes que según ellos deberían haber pasado a manos de la familia.

El inmueble en cuestión está situado en Dripping Springs, Texas, y estaría valorado en más de 1,5 millones de dólares -unos 1,3 millones de euros-.

La vivienda tiene cuatro dormitorios y cuatro baños, y según los documentos aportados por los abogados de la herencia, formaba parte del patrimonio de Doherty. Sin embargo, hasta ahora no se ha vendido ni se ha puesto a disposición de los herederos, tal como se había pactado en el acuerdo de divorcio.

Lo que reclaman los herederos

Además de la casa, se reclaman otras posesiones: obras de arte -un cuadro atribuido a Salvador Dalí-, varios vehículos -una camioneta Ford modelo 1979, un Range Rover de 2007 y otro de 2019-, así como la participación de la actriz en un avión tipo Mooney M-20.

El acuerdo señalaba que Iswarienko, con quien la actriz estuvo casada durante más de 10 años, debía comprar esa participación y vender un hangar asociado, pero según los administradores de la herencia no ha abonado los aproximadamente 50.274 dólares correspondientes a esa operación.

El origen de la disputa se remonta a abril de 2023, cuando la actriz de 'Embrujadas' solicitó el divorcio de Iswarienko alegando diferencias irreconciliables.

Ese procedimiento de disolución se culminó apenas un día antes de que la actriz falleciera, el 13 de julio de 2024. Según los documentos presentados, Doherty firmó la separación el 12 de julio, renunciando a la manutención conyugal, y Iswarienko selló el acuerdo un día después, el mismo día de su muerte. Con su fallecimiento, la disolución quedó en un limbo legal: en muchos sistemas jurídicos, la muerte interrumpe ciertos procesos de divorcio.

Por ello, los abogados de la familia sostienen que todos los bienes que estaban en negociación al momento de su muerte deben revertir a la herencia. El administrador de la herencia, Christopher Cortazzo, ha afirmado a 'Us Weekly' que Iswarienko "no ha cumplido con las obligaciones del acuerdo".

Si los tribunales deciden que la disolución no es válida por la muerte de una parte antes de su ejecución completa, muchos de esos bienes podrían revertir al patrimonio de Doherty y, por tanto, llegar a sus herederos.

La enfermedad de Shannen Doherty

Doherty fue diagnosticada de cáncer de mama en 2015, y tras un periodo de remisión, en 2020 anunció que la enfermedad había vuelto, con metástasis en cerebro y huesos.

Consciente de su situación, la actriz decidió poner en orden sus asuntos. En su podcast confesó que deseaba ahorrar a su madre y heredera, Rosa Elizabeth Doherty, de cargas innecesarias y dejar un patrimonio manejable vendiendo o donando antigüedades, muebles y otros bienes. Su intención era que su madre no tuviera que lidiar con "almacenes llenos" tras su muerte.

Esa decisión, y la firma del divorcio, subrayan su voluntad de regularizar su legado. Lo que ahora reclaman sus herederos es que esas voluntades se respeten.