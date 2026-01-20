Antonio Montero ha hablado con el empresario dominicano, presunto traidor de Julio Iglesias

El exmánager de Julio Iglesias revela los mayores miedos del cantante: “Desconfía de todo y de todos”

Las acusaciones sexuales que rodean a Julio Iglesias siguen generando titulares y reacciones en su entorno más cercano. En 'El Tiempo Justo', el programa ha ofrecido una entrevista en exclusiva con Frank Rainieri, empresario dominicano y exsocio del cantante, señalado en las últimas semanas como una supuesta “mano negra” detrás de la denuncia que ha reactivado la polémica en torno al artista.

Rainieri ha sido tajante desde el primer momento al negar cualquier implicación. Según ha explicado, mantiene una relación personal cordial con Julio Iglesias desde hace décadas, a pesar de que su vínculo empresarial terminó hace años: “Nosotros tuvimos una relación buena toda la vida. Todavía ahora él me llamó preocupado por lo que había salido”, ha asegurado, relatando una conversación reciente en la que el cantante quiso mostrarle su apoyo ante las informaciones publicadas.

No hay intereses ocultos

El empresario ha desmentido uno por uno los rumores que le atribuyen intereses ocultos, desde una supuesta participación en la detención de Iglesias en un aeropuerto hasta presiones económicas relacionadas con propiedades o negocios compartidos: “No compartimos ningún negocio. Julio no tiene ni el 5% de nada mío, y yo no tengo inversiones fuera de República Dominicana”, ha afirmado, visiblemente molesto por lo que considera “historias inventadas”.

Rainieri también ha rechazado que exista ningún tipo de venganza personal o económica. Según su versión, la reorganización financiera de Julio Iglesias fue interpretada erróneamente como una ruptura personal entre ambos: “Rompió empresarialmente, pero no personalmente. De hecho, nuestras familias siguen manteniendo relación”, ha explicado Antonio Montero, añadiendo que su mujer estuvo recientemente con la esposa del cantante.

"Nunca vi comportamientos indebidos"

En relación con la imagen pública de Julio Iglesias y las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado, Rainieri ha asegurado que nunca fue testigo de nada fuera de lo normal durante los años que compartieron vecindad en Punta Cana: “Nunca vi comportamientos indebidos, ni nada fuera de contexto”, ha insistido, mostrando sorpresa por la gravedad de las informaciones aparecidas.

Sobre la decisión de la Audiencia Nacional de considerar testigo protegido a la mujer denunciante, Rainieri ha evitado posicionarse, alegando desconocimiento de la legislación española, aunque ha reiterado que, en su experiencia personal, jamás presenció conductas que avalen las acusaciones.