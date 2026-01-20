Marta López se ha enfadado al revelar el trato que han recibido los familiares de las víctimas

La tragedia del accidente ferroviario de Adamuz sigue dejando escenas de profundo dolor entre las familias de las víctimas. En 'El Tiempo Justo' Marta López, colaboradora habitual del programa, ha mostrado su indignación al hablar de una familia afectada con la que mantiene una estrecha relación personal.

Visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, Marta ha explicado que los implicados en el siniestro no son solo amigos, sino parte de su familia elegida: “Son mi familia y yo les quiero con locura. A esos niños los he visto nacer. Juanqui es como mi hermano”, ha confesado en directo, mientras intentaba contener la emoción tras haber pasado horas acompañándolos en los momentos más difíciles.

Durante la conexión con Juanqui, familiar de varias de las víctimas, se ha puesto de manifiesto el drama añadido que están viviendo muchas familias: la falta de información y la desorganización en la identificación de los cuerpos. A pesar de que ya se ha confirmado oficialmente la muerte de su cuñado, su sobrino y un primo, todavía no hay confirmación definitiva sobre Cristina, hermana de Juanqui, cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

"La información ha sido nefasta"

Juanqui ha denunciado con dureza la “desinformación total” y el “vía crucis” al que, según ha relatado, se ha sometido a las familias, obligadas a llamar de hospital en hospital y de teléfono en teléfono sin obtener respuestas claras: “La información ha sido nefasta, no había listas actualizadas, te mandaban de un número a otro y nadie sabía nada”, ha lamentado.

Marta López ha sido especialmente dura con la falta de humanidad en el trato recibido por los familiares, recordando una llamada a la policía junto a la madre de una de las víctimas: “La pobre mujer llorando, suplicando información, y la respuesta era que ya había llamado demasiadas veces”, ha relatado con indignación.

La indignación de Marta López

La colaboradora también ha denunciado el abandono institucional hacia una menor superviviente del accidente: “Estuve todo el día con la niña y no se ha acercado nadie a preguntar cómo está. Nadie. Da igual que digan que hay psicólogos en un centro cívico, la niña no está allí”, ha afirmado, visiblemente enfadada.

"No sé cómo saldrán de esta. Con mucho amor y cariño", decía la colaboradora al hablar con Juanqui y con el presentador del programa, Joaquín Prat. Además, ha reconocido que no tiene palabras para lo que están viviendo: "En todos los programas se ha hablado de esa niña, pero nadie ha preguntado si necesita algo", terminaba.