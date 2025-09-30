Fernán Martínez vuelve a charlar con ‘El tiempo justo’ y revela manías, inseguridades y la importancia de Miranda en la vida del cantante

Julio Iglesias se retira de los escenarios: "Sus problemas de movilidad van en aumento"

Compartir







La semana pasada ya causó sensación en ‘El tiempo justo’ y este martes Fernán Martínez ha vuelto al programa para seguir tirando del hilo. El que fuera mánager y confidente de Julio Iglesias durante años ha desvelado nuevas anécdotas y obsesiones de un artista que, a pesar de ser un mito de la música, vive marcado por la inseguridad y el control absoluto de todo lo que le rodea.

Martínez explicó que el cantante vive recluido y rodeado de estrictas normas: “No deja entrar celulares, no quiere fotos, no quiere espejos… Julio tiene un miedo enorme a que lo ridiculicen, a que lo caricaturicen”. Según el exmánager, “es muy inseguro: teme que le quiten la novia, que le compren propiedades al lado para hacer negocio… desconfía de todo y de todos. Es muy gallego en eso”.

Una crisis frente al espejo

Uno de los episodios más llamativos que relató Martínez tuvo lugar tras una operación estética fallida en París. “Quedó horrible, él se miraba y no podía soportarlo. Tiró un bote de mermelada contra un espejo y ordenó quitar todos de la casa: ‘No quiero espejos en esta casa’, decía”, relató. Aun así, el exmánager lo sorprendió una noche espiándose en el retrovisor de un coche, llorando.

Miranda, la mujer perfecta para Julio

En el terreno sentimental, el exmánager fue claro: “Julio nunca permitió que nadie de su entorno compitiera con él en la prensa, ni siquiera Isabel. Eso le generó problemas”. Sin embargo, con su actual pareja, Miranda, la dinámica es diferente: “Miranda es discreta, no busca la fama, no compite. Es el bastón, la jefa de contabilidad, la que paga a los trabajadores. Es la mujer perfecta para Julio porque lo entiende y se adapta a su vida”.