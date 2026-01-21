"Es una experiencia horrible", dijo el duque de Sussex al concluir su emotivo testimonio en su demanda contra el editor del 'Daily Mail'.

"Están haciendo de la vida de Meghan una absoluta miseria". Es la frase del testimonio del príncipe Harry de casi dos horas en el Tribunal Superior de Londres en el juicio por su demanda contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail y The Mail on Sunday. Dirigiéndose al juez, un Harry al borde del llanto ha señalado que al oponerse a ellos han seguido persiguiéndome y "han hecho de la vida de mi esposa una auténtica miseria, mi Señor".

"A lo largo de este litigio, la situación solo ha empeorado, no ha mejorado", declaró Harry ante el tribunal. "Es incorrecto someternos a todo esto de nuevo. Lo que se requiere es una disculpa y cierta rendición de cuentas. Es una experiencia horrible".

Harry critica una cobertura racista y cruel en torno a su mujer Meghan

Harry es uno de los siete demandantes de alto perfil, entre ellos Elton John y Elizabeth Hurley , que han demandado a Associated Newspapers por acusaciones de recopilación ilegal de información, acusaciones que la editoria ha negado rotundamente. Harry ha señalado que se vio obligado a demandar tras darse cuenta de que Meghan recibió desde el inicio de su relación en 2016 una cobertura "cruel" y "a veces racista". Harry ha destacado en el juicio que la situación no mejoró tras su boda y que, incluso, empeoró cuando Meghan se quedó embarazada y dio a luz a su hijo Archie.

Este testimonio llega un año después de que Harry llegara a un acuerdo sorpresa con el editor de The Sun , que pagó una suma de ocho cifras en daños y emitió una disculpa sin precedentes reconociendo acciones ilegales.