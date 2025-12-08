Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, ha sido uno de los creadores de contenido más seguido en España y en parte del mundo

Su andadura comenzó en 2006, cuando subió sus primeros vídeos a su canal de YouTube y, desde entonces, acumula más de 40 millones de seguidores

Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, ha sido uno de los grandes creadores de contenido en España. Nacido el viernes 13 de febrero de 1990 en Mijas, Málaga, este 'influencer' de 35 años marcó un antes y un después en el mundo de las redes sociales gracias a los vídeos y los 'streaming' que compartía a través de sus canales. Gracias a este tipo de contenido, toda una generación ha ido creciendo con las publicaciones que creaba y en las que participaba este 'influencer' malagueño al que, poco a poco, se le ha ido perdiendo la pista.

Rubén Doblas Gundersen es hijo de un español y de una noruega. Por eso, desde que era joven ha estado viviendo entre España y Noruega. Desde que fue bien pequeño se interesó por la animación y el modelado 3D, formatos que le ayudaron en el mundo de las redes sociales y que le pegaron un empujón en sus publicaciones compartidas.

Sus primeros años en las redes sociales

Su andadura en internet comenzó en 2006, cuando subió sus primeros vídeos a su canal de YouTube. Sin embargo, estas publicaciones no tuvieron un primer éxito entre sus escasos seguidores. Fue en diciembre de 2011 cuando tenía 16 años y creó su famoso canal bajo el nombre 'elrubiusOMG', que resultaría clave en su trayectoria en la Red.

En 2012-2013 su popularidad empezó a crecer de forma notoria gracias a las partidas de videojuegos que grababa y que compartía con sus seguidores. Aquellos fans, mayoritariamente niños y adolescentes, crearon una auténtica comunidad que consumía cada publicación que El Rubius publicaba en su canal: desde montajes humorísticos, reacciones, parodias o secciones de vídeo-resumen de juegos (“en 1 minuto”). Su manera espontánea, divertida y cercana le hizo conectar con un público joven y ávido de contenidos distintos.

Poco a poco, El Rubius fue ganando seguidores y se convirtió en uno de los 'influencers' más seguidos y respetados en España y en parte del panorama internacional. Su canal explotó en 2015 cuando fue el primer creador español en alcanzar los 10 millones de suscriptores. Un auténtico hito en el mundo de las redes sociales que le posicionaron en todo un referente al que menores y adolescentes idolatraban.

Considerado un líder de la próxima generación, según 'TIME'

Desde entonces, los hitos se acumularon: en 2016, con solo 26 años, su canal ya superaba ampliamente los 18-20 millones de seguidores. Viendo el tirón que tenía entre el público más joven, las marcas comenzaron a interesarse por él. Así, El Rubius fue creando su propio imperio. No solo eso: diversificó su presencia. Publicó un libro interactivo en 2014, 'El Libro Troll', que se convirtió en todo un éxito comercial en España. Más tarde, este joven malagueño también lanzó cómics basados en su vida y, también, la serie 'Virtual Hero'.

Su éxito no se quedó en YouTube y en el mundo de los cómics y es que en 2016 la revista 'TIME' lo incluyó en su lista de “líderes de la próxima generación”, calificándole de “conquistador online” por su influencia en internet.

En 2018 protagonizó uno de los momentos más recordados: durante un torneo del videojuego Fortnite logró el récord mundial de espectadores simultáneos en una transmisión en directo, un logro que le consagró como figura de talla global. Para entonces, su canal principal rondaba ya los 30 millones de suscriptores.

Su breve retirada de las redes sociales

Sin embargo, en mayo de 2018 sorprendió a todos sus seguidores al dar una noticia que nadie esperaba. El Rubius confesó sentirse saturado: estrés, presión, agotamiento. Aquella confesión lo llevó a hacer una pausa en su actividad en YouTube. Tras este anuncio, el canal, que ya contabilizaba cientos de millones de visualizaciones y decenas de millones de suscriptores, bajó su ritmo de publicación.

Lejos de desaparecer, El Rubius se reinventó y convirtió parte de su actividad en transmisiones en directo (streaming), sobre todo en Twitch, donde su audiencia seguía siendo fiel.

Al mismo tiempo, mantuvo su presencia en redes sociales, exploró nuevos formatos, y dio prioridad a su salud mental y bienestar personal. Una decisión que, según él mismo, era necesaria.

¿Qué es a día de hoy de El Rubius?

Actualmente, El Rubius sigue vigente aunque su presencia mediática ha disminuido considerablemente. Su canal mantiene más de 40 millones de suscriptores y sigue acumulando miles de millones de visualizaciones.

Además, su poder como 'streamer' sigue siendo enorme: en Twitch continúa siendo uno de los creadores de contenido más seguidos del mundo hispanohablante, con una comunidad fiel que lo acompaña en sus directos.

Aunque no publica tan seguido como en su “época dorada”, sus antiguos vídeos siguen generando visualizaciones nuevas, y su nombre sigue siendo sinónimo de “creador de contenido influyente en español”.

En 2025, El Rubius sigue siendo toda una referencia en el mundo de las redes sociales y del 'streaming'. Para muchos jóvenes, sigue siendo un símbolo de lo que significa evolucionar con internet.