El grupo musical de '¡Qué tiempo tan feliz!' tomó caminos distintos tras el fin del programa

Durante casi una década, '¡Qué tiempo tan feliz!' se convirtió en una cita imprescindible de las tardes de fin de semana en Telecinco. Además de entrevistas y tertulias, el magacín que presentaba María Teresa Campos tenía un sello muy especial: su propio grupo musical, Los Supersingles.

Formado por cuatro exconcursantes de 'Operación Triunfo', Jon Allende, Anabel Dueñas, Mercedes Durán y Fran Dieli, la banda llenaba de música en directo y, en ocasiones, en playback, cada programa con versiones y popurrís de canciones inolvidables. Con el final del espacio en 2017, el grupo tomó caminos distintos, y hoy sus miembros viven realidades muy diferentes, aunque todos siguen vinculados de alguna forma al arte y la música.

Jon Allende: de los escenarios a la fotografía publicitaria

Jon Allende, tercer finalista de 'OT 2009', fue uno de los rostros más carismáticos del grupo. Sin embargo, semanas antes de la cancelación del programa, decidió dejar el grupo.

Tras su salida, Jon decidió reinventarse profesionalmente y se volcó en la fotografía publicitaria. Hoy colabora con grandes marcas que confían en su talento para capturar la esencia de sus productos. Aunque dejó atrás las giras musicales, no se ha desvinculado del todo de la música y sigue dando conciertos puntuales además de permanecer activo en las redes sociales.

Anabel Dueñas: bajo la sombra de Rocío Jurado

Anabel Dueñas, conocida por su personalidad arrolladora y por sus desencuentros con algunos compañeros, encontró su mayor inspiración artística en la figura de Rocío Jurado. La cantante cordobesa ha protagonizado espectáculos como 'Punto de partida' y 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado', donde interpreta a Carmela, una joven que sueña con encarnar a "La más grande" en un musical.

Fran Dieli: versatilidad artística y espíritu viajero

Fran Dieli, participante de 'OT 2005', ha sido siempre un artista inquieto y versátil. Compaginó su trabajo en Los Supersingles con proyectos en solitario, como el lanzamiento de su disco 'Andaloser' en 2017. Ese mismo año participó en 'Tu cara me suena', donde alcanzó la tercera posición, demostrando su capacidad para transformarse y encarnar a artistas muy diferentes. Posteriormente, editó el single 'Mar en calma' en 2021 y ha seguido actuando tanto en solitario como en producciones musicales. En redes sociales, comparte con sus seguidores no solo su faceta profesional, sino también su pasión por viajar: en los últimos años ha recorrido Estados Unidos, Canadá, México e Italia, dejando constancia de su espíritu aventurero.

Mercedes Durán: familia, giras y estabilidad

Mercedes Durán, concursante de 'OT 2005', es quizás quien ha alcanzado un equilibrio más sólido entre su vida personal y profesional. Casada y madre de dos hijos, Mía y Liam, ha continuado vinculada a la música liderando una reformulación de Los Supersingles con nuevas giras por toda España. Además, ha participado en otros formatos televisivos, como la miniserie 'Mi gitana', donde interpretó temas de Isabel Pantoja. Aunque confesó en 2017 que no veía futuro para el grupo en televisión, no ha dejado de subirse a los escenarios, ya sea en solitario o acompañada de antiguos compañeros como Samuel Cuenda.

Los Supersingles no solo acompañaron durante años las tardes en televisión de millones de espectadores, sino que también dejaron un legado de música en directo que pocos programas han repetido. Con su primer álbum, 'Las canciones de ¡Qué tiempo tan feliz!', y posteriormente 'Bravo por la música' en 2014, supieron ganarse un hueco en la memoria de la audiencia. Tras la disolución definitiva en 2019, sus miembros han seguido caminos distintos, pero todos mantienen vivo su vínculo con el arte y la música. La huella que dejaron en el programa de María Teresa Campos demuestra que, más allá de la pantalla, la música sigue siendo el hilo que conecta sus vidas.