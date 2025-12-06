La amiga de Amor Romeira vive en Sevilla con su hija y está centrada en su carrera profesional

Chabeli Navarro, más allá de Bertín Osborne: su relación y maternidad con Ferchu, de 'MyHyV'

Hubo un tiempo en el que para Chabeli Navarro, exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', su vida giraba en torno a la televisión. En 2012 participaba en el programa ‘Perdidos en la Tribu’, donde junto al resto de la familia, se integraban en una tribu de Etiopía y se alzaban con el premio. Tan solo un año después baja la escalerilla como pretendienta de Leo Cámara, aunque finalmente se marchó del programa del brazo de Ferchu Aumente, con quien ya no está, pero tiene una hija de 10 años.

La sevillana está muy centrada en su faceta como empresaria y madre, pero sus relaciones sentimentales han copado en los últimos años los programas del corazón. Ferchu Aumente, Kiko Rivera, Gustavo González, Antonio Tejado, Ángel de ‘La isla de las tentaciones’ y el mismísimo Bertín Osborne son algunos hombres con los que se le ha relacionado. En 2023, compartía en redes sociales un joven sevillano, Cipriano López, con quien hace mucho que no comparte imágenes en redes sociales.

Madre y empresaria

La amiga de Amor Romeira ponía punto final a su paso por el famoso programa de citas junto Ferchu Aumente y aunque su relación terminó hace tiempo, comparten a Daniella, una niña que llegaba al mundo en 2015 y que desde entonces es el centro de la vida de la sevillana. “No existen mamás perfectas, existen mamás reales, ríen, juegan, crean, construyen, pierden la paciencia, luchan, se cansan, y al día siguiente vuelven a intentarlo todo con más amor”, compartía en redes sociales con un carrusel de imágenes junto a la pequeña.

Aunque la maternidad a veces no es fácil, con la pequeña comparte grandes momentos. Sesiones se spa, días de playa, paseos con el perro, bailes el TikTok, tardes de manta y peli, son solo algunos de los planes que Chabeli Navarro comparte con su pequeña en redes sociales.

La exconcursante de ‘Perdidos en la Tribu’, no solo está centrada en su hija, también en su carrera profesional. La empresaria gestiona un centro de bronceado y estética avanzada en Sevilla en el que ofrece uñas, cejas, pedicuras, depilación, masajes y cabinas de rayos UVA.

Además, se ha convertido en influencer, promocionando productos de belleza y fitness. En sus perfiles también ha compartido sus retoques estéticos, como una liposucción y no duda en mostrar su rutina de cuidado físico y espiritual.

Familiar y amante de los animales

La sevillana es una mujer muy familiar, además de su hija, su madre es su gran apoyo. “Mi inspiración y mi ejemplo de amor incondicional”, asegura la influencer sobre su madre en redes sociales. Aunque no comparte mucho contenido con ella, es siempre en fechas con mucho significado.

En 2023, compartía la última imagen con Cipriano López, un joven sevillano con el que volvió a creer en el amor. “El verdadero amor es elegir a una persona y volverla a elegirla todos los días”, aseguraba en una imagen junto al joven en junio del 2023. Pocos días después, compartía otra imagen de la pareja a pie de playa, la última junto a él en su tablón de Instagram.

En mayo celebraba una nueva vuelta al sol y hacía una reflexión que podría significar que ahora mismo ningún hombre ocupa su corazón. “Un año más de vida, un año menos de dudas. Estoy encontrando la mejor versión de mí, y este nuevo ciclo voy a dedicarlo a ella. La mujer que se elige, que se prioriza y que ya no se conforma.”

La exparticipante de 'MyHyV' siempre está bien rodeada. Simba, su chihuahua, el más gamberro y revoltoso de la familia. Un perro entrañable con el que comparte grandes momentos desde hace nueve años.

La sevillana ha rescatado un gato de la calle, Zeus, el nuevo miembro de la familia que seguro ha llegado para hacerles y ser muy feliz.