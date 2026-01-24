Berto González 24 ENE 2026 - 09:01h.

Ania Iglesias, de 'Gran Hermano 1', nos cuenta en exclusiva cómo ha sido el duro duelo por la muerte de su madre, sus nuevos proyectos y su regreso como actriz

La desgarradora carta de Ania Iglesias al presenciar la evolución de la demencia de su madre

Hemos hablado en exclusiva con Ania Iglesias, que atraviesa uno de los momentos más transformadores de su vida. La que fuera concursante de la primera edición de 'Gran Hermano' nos cuenta cómo es su día a día superando el fallecimiento de su madre, un golpe personal que ha marcado profundamente su presente. Desde ese lugar de duelo, Ania Iglesias ha decidido utilizar su voz para abordar temas sociales como la vejez, el cuidado de los mayores o la precariedad de determinados colectivos profesionales.

A través de pequeños docu-reportajes que publica en YouTube y en Instagram, la actriz inicia una nueva etapa vital y profesional marcada por la crítica social y la necesidad de divulgar mensajes para que mejoren ciertos aspectos sociales.

En su reciente documental sobre la demencia senil, que es "en honor a su madre", Ania Iglesias muestra una faceta muy distinta a la que el público conoció en sus inicios en 'Gran Hermano'. La actriz considera que en la sociedad actual existe una falta de reconocimiento hacia las personas mayores y quienes envejecen, y que se tiende a ocultar todo aquello que tiene que ver a la enfermedad, la senilidad o la muerte, como si fueran realidades incómodas que es mejor apartar de la vista.

Para ella, esta idea es un error de base, ya que todos estamos destinados a envejecer. Además, recuerda que muchas de las personas mayores actuales han sido pilares fundamentales del bienestar social en España, trabajando en condiciones muy duras y sacando adelante a sus familias con pocos recursos.

"Las personas mayores no están reconocidas ni bien tratadas en nuestra sociedad. Todos estamos destinados a ser mayores. Y nuestros abuelos han luchado mucho por el bienestar social que tenemos en España. Han trabajado como titanes, han pasado dificultades, han salido adelante con muy poco y en lugar de venerarles y agradecerles les aislamos y aparcamos. Además, nuestros mayores se sienten así en un mundo que está muy digitalizado. No son ni torpes, ni faltos de capacidad, se sienten solos en un mundo que se mueve a toda prisa... nunca hay tiempo para ellos y cuando se van de esta vida terrenal... luego pesa", nos cuenta Ania Iglesia sobre las personas mayores tras haber sufrido el fallecimiento de su madre recientemente.

Una deuda social pendiente con las personas mayores

"Cuando hago un docu-reportaje como este, siempre me gusta dejar un mensaje, una reflexión o un pensamiento que ayude a mejorar. A veces me planteo por qué me ha tocado vivir cosas tan insólitas, buenas y malas, cual es mi misión y creo que es eso, compartir mi experiencia de vida y ayudar. Nuestros abuelos, nuestros padres... son de las cosas mas importantes de la vida, les debemos todo lo que somos y la mejor manera de honrarles es con nuestro amor y acompañamiento. La vejez da fragilidad, depresión, enfermedad... es cuando más nos necesitan", se sincera Ania Iglesias después de haber vivido en primera persona la demencia senil de su madre y lo importante que fue para ella acompañarla en el camino.

Ania Iglesias tiene claro que seguirá utilizando su visibilidad para abordar cuestiones sociales. Entre sus proyectos más recientes se encuentra otro docu-reportaje centrado en la situación de los abogados del Turno de Oficio, disponible en su canal de YouTube. En él, denuncia la precariedad que sufren estos profesionales y advierte de que su progresiva desaparición tendría graves consecuencias para quienes no puedan permitirse una defensa privada. Además de estos reportajes, la actriz está desarrollando entrevistas sobre temas relacionados con la salud, la vida y la psicología.

Paralelamente, continúa su trabajo como actriz con la grabación de dos cortometrajes, 'Tortilla y vino' y 'Este no es mi rostro', y el inicio de los ensayos de una obra de teatro de crítica social llamada 'El cactus y la caricia', con tintes satíricos y realistas, que trata cuestiones como el trabajo, el amor y el impacto de las redes sociales.

"En España están desapareciendo los profesionales de la abogacía que quieran ejercer ese derecho social, por la situación tan aberrante que llevan viviendo por parte del Ministerio de Justicia. Nos toca a todos porque afectará a aquellos que no puedan costearse una defensa en el futuro. Por eso es tan importante cuidar a los que nos defienden... igual que cuidar a quienes nos cuidaron. También estoy desarrollando varias entrevistas sobre la vida tras la vida o tras la muerte, con diferentes líneas de pensamiento. Creo que es la mayor incógnita del ser humano", señala Ania Iglesias.

Ania Iglesias, se sincera sobre el duelo tras la pérdida de su madre

"En el ámbito personal, perdí a mi madre en este plano terrenal. Por mi respuesta pueden intuir que tengo mi creencias de que la vida no acaba aquí. Esta siendo un duelo duro pues yo estaba muy unida a ella. No he tenido hijos y al final de su vida es como si ella hubiera sido, con su demencia, mi niña. La vida es lo que es y uno se va cuando se tiene que ir", se sincera.

"A pesar de sus dificultades físicas yo quería retenerla a mi lado, pero no ha podido ser. Ahora, reflexiono en lo que estaba sufriendo físicamente y pienso que la pobre no lo merecía. Me cuesta mucho vivir sin ella. Es como si mi identidad me la daba su existencia".

Para Ania Iglesias, retomar su trabajo creativo, tanto como actriz como comunicadora, le está ayudando a reconectarse consigo misma. La que fuera concursante de 'GH 1' nos cuenta que la manera de honrar a su madre es intentar ser feliz y hablando públicamente sobre estas cuestiones sociales. El documental sobre la vejez, de hecho, está dedicado a ella, como una llamada a no dejar para mañana los cuidados, la atención y las palabras que aún pueden darse en vida con las personas mayores.

"Recuperar mi trabajo mas creativo, mi trabajo como actriz, estos reportajes... me están conectando. Ella quiere que yo sea feliz y es mi manera de honrarla. Ella me enseñó amarla en la demencia y creo que la propia enfermedad nos unió mucho más. Por eso, aprovechemos mientras los tenemos aquí... porque luego quedan muchas cosas en el tintero, muchos 'te quiero' que no decimos y luego pesan mucho cuando no están a nuestro lado".