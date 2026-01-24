Fiesta 24 ENE 2026 - 16:34h.

Francisco da a conocer la desaparición de su reloj Rolex durante su visita a 'Fiesta': en busca del posible ladrón

'Fiesta' reconstruye los pasos que dio Francisco en Mediaset y habla con los colaboradores que coincidieron con él

La semana pasada, el cantante Francisco visitó el plató de 'Fiesta' y, horas después de su salida de las instalaciones de Mediaset, se percató de que no llevaba su reloj Rolex encima. El artista denuncia su desaparición y el programa se pone manos a la obra para descubrir qué es lo que ha sucedido y pillar, en el caso de que hubiese sido robado, al ladrón entre sus colaboradores, pues la joya fue vista por última vez en una sala VIP.

Emma García comienza el programa de 'Fiesta' a la entrada de Mediaset para destapar esta extraña desaparición: "Entró con el reloj y salió sin él". Vemos las imágenes en las que Francisco entra en el plató de 'Fiesta' ya sin el reloj en la muñeca. Reconstruimos todos los pasos que dio el cantante el pasado sábado 17 de enero durante su visita para intentar arrojar algo de luz y descubrir qué sucedido con este lujoso reloj que fue un regalo de su mujer, Paca.

15:15h: llegada de Francisco en coche a las inmediaciones de Mediaset. Lleva el reloj puesto.

15.30h: Francisco hace el recorrido habitual: va a maquillaje, después al camerino número 13 y, finalmente, a la sala VIP.

16.30h pasadas: la entrada de Francisco en plató es inminente y hace tiempo en la sala VIP. Es probable que, cuando sale de esta sala y va camino a plató, se deja el reloj. Es atendido por el equipo técnico del programa para microfonarse.

16:52h: Francisco entra en plató sin el reloj.

17:04h: acaba la intervención del cantante en plató. Once minutos después, abandona Mediaset, pero su reloj no.

Horas después, Francisco descubre que no lleva el reloj encima y que se le ha perdido en Mediaset.

¿Han robado el reloj de Francisco en Mediaset?

El precio de este reloj puede ir desde los 6.000 euros hasta los 140.000 y es por ello por lo que Francisco considera que "posiblemente, algún amigo de lo ajeno lo enganchó" ya que "es un reloj que vale una pasta". Para intentar descubrir si alguien se ha hecho con el lujoso reloj del artista, Emma García habla con Makoke, Pipi Estrada, Marisa Martín Blázquez y Karmele Izaguirre, los mismos colaboradores que coincidieron con Francisco la semana pasada y que compartieron sala VIP con el cantante.

Los colaboradores se pronuncian sobre esta misteriosa desaparición y cuentan cómo interactuaron con el artista la semana pasada en la sala VIP: "¿Pero lo llevaba puesto, lo llevaba en un abrigo...? Porque si lo llevaba puesto es bastante difícil que se le pierda", considera Makoke. Juntos especulan para intentar dar una solución a lo que sucedió aquel día: ¿Algún otro invitado estuvo en esa misma sala el sábado anterior? ¿Se le habrá perdido el reloj a Francisco en algún otro recoveco de las instalaciones de Mediaset?