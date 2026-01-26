Claudia Barraso 26 ENE 2026 - 19:35h.

Desaparece la pareja de la nieta de Mick Jagger: fue visto por última vez el viernes al salir de un pub y desde entonces su familia no sabe nada de él

La pareja de la nieta de Mick Jagger ha desaparecido. Alexander Key, de 37 años, tiene dos hijos en común con Assisi Jackson, nieta del músico. Fue visto por última vez en un pub de Boscastle el pasado viernes por la tarde.

Lo último que sabe su familia de él, es que el viernes por la tarde estuvo en ese establecimiento, ya que las cámaras de seguridad le captaron saliendo de allí. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero. La familia reportó su desaparición a la policía el sábado por la noche, al no tener noticias de él.

Las imágenes compartidas por ‘CCTV’ muestran a Alexander Key sentado solo en el local sobre las 14:30 del viernes. Una hora más tarde salió del local y no se supo nada más de él. El pub también compartió las imágenes y con ellas pidieron la colaboración ciudadana después de que la familia haya informado sobre su desaparición, según apuntan medios como el 'Daily Mail'.

Hace unas horas que la madre de Assisi, Jade Jagger, publicó un post donde aparecía la pareja de su hija y una descripción suya. En el post, pedía a todos sus seguidores que, si tenían noticias de él o le habían visto por algún lado, trasmitiesen la información. El desaparecido es de complexión media, con pelo rubio teñido e iba vestido con una llamativa chaqueta roja.

No hay nuevas pistas sobre su localización

Por el momento, las autoridades no han encontrado ninguna pista sobre dónde puede estar el chef, pero apuntan que a medida que pasan las horas, la investigación se vuelve más complicada. Tanto la familia como los agentes encargados de investigar su desaparición han pedido la colaboración ciudadana. Cuando salió del bar nadie supo hacia dónde iría, pero desde ese momento no supieron nada más de él.