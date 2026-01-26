El rapero y exmarido de Kim Kardashian ha pedido disculpas sobre las polémicas que protagonizó el año pasado y los comentarios antisemitas que realizó

Kanye West ha vuelto a pronunciarse públicamente tras una de las etapas más polémicas de su carrera. El rapero se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica social durante todo 2025 por el posado desnudo de su mujer, Bianca Censori, en la gala de los Grammy; tras proclamarse "nazi" a través de las redes sociales, vender camisetas con esvásticas y comenzar una guerra abierta con su exmujer, Kim Kardashian, sobre la custodia de sus hijos.

Ahora, tras meses de silencio, el artista estadounidense ha publicado una carta a página completa en 'The Wall Street Journal' en la que se ha sincerado sobre su salud mental, su diagnóstico de trastorno bipolar y los comentarios y comportamientos que protagonizó el año pasado, muchos de ellos muy condenados por los usuarios de las redes sociales e incluso sus fans.

En el texto, West asegura que el origen de sus problemas de salud mental radica en un accidente que vivió hace 25 años, cuando aún no era una figura pública. "Sufrí un accidente automovilístico que me fracturó la mandíbula y me causó una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro", explica.

"No se realizaron exploraciones exhaustivas, los exámenes neurológicos fueron limitados y nunca se planteó la posibilidad de una lesión en el lóbulo frontal. No se diagnosticó correctamente hasta 2023", escribe. Ese error médico, afirma, "causó graves daños a mi salud mental y me llevó al diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1", reconoce.

El trastorno bipolar

West dedica gran parte de la misiva a describir cómo funciona la enfermedad y cómo le ha afectado a él, especialmente durante los episodios más complicados de su vida. "El trastorno bipolar tiene su propio sistema de defensa: la negación. Cuando estás maníaco, no crees que estés enfermo. Crees que todos los demás están exagerando", señala. Y añade: "Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo".

El músico también denuncia el estigma que rodea a los trastornos mentales como el que él padece. "Una vez que te etiquetan de 'loco' sientes que no puedes aportar nada significativo al mundo".

Asimismo, recuerda que el trastorno bipolar es una enfermedad potencialmente mortal y cita datos de la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Cambridge para subrayar la gravedad. "Las personas con trastorno bipolar tienen una esperanza de vida de 10 a 15 años en promedio, y una tasa de mortalidad por todas las causas entre el doble y el triple que la de la población general".

Su comportamiento

De ahí, de acuerdo a sus palabras, el "imprudente" comportamiento que ha protagonizado estos últimos años. "Perdí el contacto con la realidad. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Traté a algunas de las personas que más quiero peor. Mirando hacia atrás, me desvinculé de mi verdadero yo", continúa.

Sobre los momentos más polémicos, incluidos sus comentarios antisemitas y el uso de simbología nazi, el intérprete de 'Niggas in Paris' los vincula directamente a su estado mental. "En ese periodo fracturado, gravité hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella", confiesa.

"Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la rendición de cuentas, el tratamiento y un cambio significativo. Sin embargo, esto no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo a los judíos", afirma.

Ye desvela que el año pasado atravesó uno de los periodos más difíciles de su vida con el trastorno. "Caí en un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida. A medida que la situación se volvió cada vez más insostenible, hubo momentos en los que ya no quería estar aquí. Cuando no estás en un episodio, eres completamente normal. Y es entonces cuando los escombros de la enfermedad golpean con más fuerza".

Cambio de vida

Tras "tocar fondo", fue su esposa quien lo animó a buscar ayuda profesional. Desde entonces, declara haber encontrado "consuelo" gracias a conocer las historias de otras personas que se enfrentan al mismo trastorno.

"Me di cuenta de que no estaba solo. No soy la única que arruina su vida una vez al año a pesar de tomar medicamentos a diario. Ahora estoy dedicando mi energía al arte positivo y significativo: música, ropa, diseño y otras ideas nuevas para ayudar al mundo".

La carta concluye con el siguiente mensaje: "No pido compasión ni un pase libre, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedirles paciencia y comprensión mientras encuentro el camino a casa. Con cariño".