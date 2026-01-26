Claudia Barraso 26 ENE 2026 - 17:18h.

DJ Snake ha revelado que tiene que someterse a una cirugía urgente por la que ha cancelado todos sus eventos: "Es algo que no puedo retrasar más"

El famoso ‘DJ Snake’ ha tenido que cancelar todos sus compromisos por un tema de salud que lleva arrastrando un tiempo. Así lo ha comunicado el propio artista a través de redes sociales donde ha informado a todos sus fans que tendrá que cancelar su próxima gira.

El DJ tendrá que someterse a una intervención quirúrgica a principios de febrero, por lo que tendrá que ausentarse de sus compromisos profesionales durante un tiempo. “He estado luchando contra un problema de salud durante un tiempo, pero finalmente me ha alcanzado. Después de hablar con mis médicos, necesito operarme a principios de febrero”.

Aunque el artista no ha confirmado de qué enfermedad se trata, ha explicado que tras la operación necesitará un tiempo para recuperarse y volver a estar bien: “Es algo que no puedo retrasar más y necesito un mes para descansar y recuperarme por completo después de esto”. El DJ tendrá que estar al menos un mes en reposo tras la operación, según le han confirmado sus propios médicos.

La respuesta de otros artistas

“Esto significa cancelar todos mis espectáculos, incluida la gira por la India. Esta decisión ha sido increíblemente difícil. Pero necesito volver al 100% y esta es la única manera. Gracias por su amor y comprensión. Volveré pronto, más fuerte que nunca”. Con estas palabras informaba de la noticia a sus fans y cancelaba sus compromisos hasta que pueda volver a trabajar.

Al post han contestado diferentes personajes del mundo de la música, entre ellos Calvin Harris: “Cuídate mucho”, le decía a través de un comentario en la propia publicación, que ha recibido miles de ‘likes’ y cientos de comentarios en apenas un par de horas. Gente de diferentes partes del mundo y en distintos idiomas le deseaban lo mejor para la operación y para su posterior recuperación.