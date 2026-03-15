Iván Sevilla 15 MAR 2026 - 19:16h.

La reyerta entre los dos individuos arrestados después se produjo la tarde del 13 de marzo en Albatera, Alicante

Policías y sanitarios fijaron el objeto clavado por completo en el cráneo del herido grave, que fue hospitalizado

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AlicanteUna violenta pelea que se produjo en el municipio de Albatera (Alicante) acabó con dos detenidos y un destornillador clavado en la cabeza de uno de ellos, un hombre que resultó gravemente herido.

Finalmente pudo sobrevivir a la brutal agresión que sufrió en la parte izquierda del rostro, cerca del cráneo, gracias a la acertada actuación de los policías locales que llegaron los primeros al lugar del suceso.

Según comunicó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), recibieron el aviso de los hechos a las 18:40 horas del 13 de marzo. Se había registrado una reyerta en plena calle.

Una herramienta clavada por completo a la altura de los ojos

Los agentes que acudieron inicialmente habían sido informados de que había un individuo con un arma blanca. Ya in situ, se encontraron a un varón con la herramienta para tornillos clavada por completo a la altura de los ojos.

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Inmediatamente le prestaron los primeros auxilios, taponando y fijando el objeto para que no le provocase lesiones peores, ya que retirarlo allí hubiese derivado en una hemorragia importante.

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Sanitarios del SAMU desplazados continuaron con la asistencia a la víctima, un hombre de 37 años que fue evacuado al Hospital General de Elche, tal y como indicó el CICU.

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Localizaron al presunto agresor en un centro de salud

Momentos después a esa actuación, fueron a buscar al presunto autor del ataque con el destornillador. Lo localizaron en un centro de salud al que había acudido también con heridas en la cara.

A pesar de que había escapado del lugar de los hechos, requería atención médica. Ambos varones fueron arrestados, uno por un delito de lesiones y el otro por tentativa de homicidio al clavarle el destornillador en la cabeza.

La Guardia Civil se hizo cargo de ellos y de la investigación de lo ocurrido para su posterior puesta a disposición judicial, según señalaron desde la Policía Local de Albatera.