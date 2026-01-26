Celia Molina 26 ENE 2026 - 11:58h.

El actor, que padece ELA desde abril de 2025, no pudo acudir al acto por las "circunstancias físicas de la ELA", según un comunicado

El mensaje de Eric Dane, diagnosticado de ELA, sobre la importancia de encontrar una cura: “Soy actor, padre y ahora paciente"

El pasado 24 de enero, el actor de 'Anatomía de Grey', Eric Dane, tenía previsto acudir a la Gala de Campeones para la Cura y el Cuidado de la Red de la ELA, donde iba a ser nombrado 'Defensor del Año'. Desde que, en abril de 2025, el intérprete hizo público su duro diagnóstico, Dane se ha convertido en una de las caras vistas de la lucha contra este enfermedad que degenera progresivamente el funcionamiento de las neuronas motoras, hasta afectar a los músculos del sistema respiratorio en la fase final.

Aún conociendo la poca esperanza de vida de los pacientes con ELA, él ha asegurado públicamente que "luchará hasta el último aliento" por ver graduarse y casarse a sus dos hijas y, quién sabe, para "conocer a sus futuros nietos". Su degradación física, sin embargo, avanza en contra de su voluntad, motivo por el cual no pudo acudir a la gala donde iba a ser condecorado. "La Red de ELA ha sido informada de que Eric Dane esperaba acompañarnos esta noche para recibir su Premio al Defensor del Año, pero debido a las circunstancias físicas de la ELA, no se encuentra lo suficientemente bien como para asistir en persona”, declaró la organización en un comunicado previo al evento.

Dane grabó un mensaje para todos los presentes

"Seguimos profundamente agradecidos por su valentía, su apoyo y su continuo compromiso con la comunidad de ELA y le rendimos homenaje esta noche con nuestro más profundo respeto y apoyo”, dijeron también desde la organización, horas antes de que comenzara la gala. Para estar presente de alguna forma, Dane grabó un mensaje en el que se dirigió a todos los asistentes:

"Este premio no es solo para mí, es para mi hermosa familia y seres queridos que luchan y para cada persona que enfrentó la ELA con coraje, cada cuidador que entrega su corazón día tras día y cada defensor que es una voz para el avance", concluyó el actor. En su lugar, Aaron Lazar, actor y cantante también diagnosticado con ELA, aceptó el premio en su nombre. En su caso, la música le ha ayudado mucho a sobrellevar su nueva condición, pues le inspiró para grabar un álbum llamado 'Imposible Dream', que fue nominado a los Grammy.

En la entrevista que Dane dio al programa 'Good Morning América', el apodado 'doctor macizo', habló de la angustia con la que se despierta desde que se enteró de su enfermedad: "Despierto cada día y me doy cuenta inmediatamente de que esto está pasando. No es un sueño", dijo, con respecto al shock de padecer una patología cuyas causas exactas no se conocen todavía. Entre los cuidadores a los que se ha referido en su mensaje, se encuentra, sin duda, su exesposa y madre de sus dos hijas, Rebecca Gayheart, que ha asumido la responsabilidad de sus cuidados. En un relato que ella misma escribió, explicó que la atención de Eric se divide en 21 turnos distintos y que, cuando alguno de ellos se queda sin cubrir, ella misma se ocupa del bienestar de su exmarido.