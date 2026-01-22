Celia Molina 22 ENE 2026 - 12:42h.

Nicole Pardo Molina, de 20 años, fue obligada a introducirse en un coche blanco por tres jóvenes que iban armados en Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa ha activado el protocolo ALBA, un mecanismo inmediato para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas

La Fiscalía de Sinaloa, México, ha iniciado el protocolo para buscar a Nicole Pardo Molina, conocida en las redes sociales como 'La Nicholette', tras difundirse un vídeo en el que tres jóvenes armados (uno de ellos con la cara cubierta) la obligaban a meterse en un Toyota blanco en contra de su voluntad. El secuestro tuvo lugar en la puerta de un prestigioso centro comercial, donde la creadora de contenido abrió una tienda de gorras, iniciando su andadura como empresaria. Una información que se conoce gracias al vídeo que quedó grabado en su coche, un flamante Tesla Cybertruck del que solía presumir en sus redes.

"De acuerdo con las primeras indagatorias, tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima, la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil. En redes sociales, particularmente en TikTok, han circulado versiones que señalan a la facción criminal de Los Mayos como responsable de los hechos; lo cual forma parte de las investigaciones", dice el comunicado de la Fiscalía de Sinaloa.

Su ropa hacía referencia al narcotraficante Joaquín Guzmán

En el mismo comunicado, publicado el miércoles 21 de enero, la Fiscalía también ha informado de que la joven administraba el sitio denominado 'Nicholette Shop', "a través del cual comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo Los Chapitos", siendo Guzmán un conocido narcotraficante mexicano que lideró el Cártel de Sinaloa, famoso por sus múltiples fugas y su papel central en el tráfico de drogas que, actualmente, está sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos; y 'Los Chapitos', sus hijos.

El organismo activó rápidamente el protocolo ALBA, un mecanismo de coordinación gubernamental y social vigente en México para la búsqueda inmediata y localización con vida de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, que actúa con rapidez en casos de riesgo, sin importar si hay indicios de criminalidad y mediante una estrategia de reacción inmediata. En la ficha de la joven publicada por este protocolo recuerdan que iba vestida con una blusa de color morado, un pantalón negro y un moño en el pelo. El texto advierte de que, desde su desaparición, el pasado martes 20 de enero, no se tienen más datos sobre su paradero, por lo que se considera que su integridad puede encontrarse gravemente comprometida.

La joven, que es residente de El Salado, un municipio de Sinaloa ubicado a poco más de 40 kilómetros de distancia del lugar donde fue secuestrada —en una plaza comercial del sector La Isla Musalá—, solía trasladarse con frecuencia entre Culiacán y Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, en donde nació y creció. Sus padres son de origen mexicano, residentes en ese país, de acuerdo con los medios locales. La Fiscalía está pendiente de cualquier pista que pueda llevar hasta su paradero.