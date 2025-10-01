Celia Molina 01 OCT 2025 - 13:18h.

El actor se ha reunido con un representante político de EEUU para apoyar un proyecto de ley que ayuda a los enfermos de ELA

El mensaje de Eric Dane, diagnosticado de ELA, sobre la importancia de encontrar una cura: “Soy actor, padre y ahora paciente"

El pasado mes de abril, el actor Eric Dane, conocido por encarnar el papel de uno de los doctores 'macizos' de 'Anatomía de Grey' anunció que padecía ELA. La Clínica Mayo define la Esclerosis Lateral Amiotrófica como "una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal, que hace perder el control de todos los músculos (incluidos los del sistema digestivo y respiratorio) y empeora con el tiempo".

Consciente de la gravedad de su diagnóstico y, después de anunciar en junio que su "lado derecho" había "dejado de funcionar por completo", Dane ha viajado hasta Washington con la organización sin fines de lucro 'I AM ALS'. Allí, se ha encontrado con Frank Pallone, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con quien mantuvo una conversación que ha sido publicada en TikTok.

"Voy a tocar todas las campanas"

El equipo de Pallone quiere contar con su apoyo para presentar el proyecto de ley de reautorización en EEUU, es decir, una serie de leyes y fondos para apoyar a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cuyo objetivo principal es agilizar los trámites de dependencia, garantizar cuidados especializados, ofrecer apoyo económico y social a los pacientes y sus familias, y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad.

Al preguntarle al actor si podrían contar él, éste ha dejado claro que va a hacer cualquier cosa que esté en su mano para prolongar su vida: "La ELA es lo último que los médicos quieren diagnosticar. Con frecuencia, el diagnóstico de estas personas tarda mucho tiempo en determinarse y eso les impide participar en estos ensayos clínicos. Por eso, actuar contra la ELA es genial porque amplía el acceso para todos. Yo voy a tocar todas las campanas, tengo a dos hijas en casa. Quiero verlas, ya sabes, graduarse en la universidad, casarse, tal vez conocer a mis nietos. Quiero estar ahí para todo eso, así que voy a luchar hasta el último aliento", ha asegurado.

En el vídeo, puede apreciarse fácilmente que Dane no mueve su brazo derecho y que estrecha la mano, como puede, con la del lado izquierdo. La grabación ha recibido cientos de miles de interacciones dada la gran popularidad del protagonista y, en los comentarios, muchos de los usuarios han detectado "el rápido deterioro" físico que ha sufrido en tan solo unos meses. Aún así, y aunque la enfermedad afecta directamente a las neuronas motoras, el actor ha podido ponerse de pie para hacerse una foto con el representante de Nueva Yersey y, con su discurso, ha demostrado que todavía no ha perdido la capacidad del habla.

La ELA hace que los dos grupos de neuronas motoras (superiores e inferiores) se deterioren progresivamente y luego mueran. Cuando éstas se dañan, dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que estos no pueden funcionar. De ahí, el deterioro escalonado que se va apreciando en los pacientes y del que el propio Dane ha hablado en ocasiones anteriores. Sin embargo, por muy negativo que sea el pronóstico, él está convencido que "éste no es su final".