El intérprete de 'Anatomía de Grey' se ha sincerado sobre su situación actual tras el diagnóstico de ELA

Eric Dane promete "luchar hasta el último aliento" contra la ELA: "Quiero llegar a conocer a mis nietos"

El actor Eric Dane ha actualizado su estado de salud tras revelar el pasado mes de abril que padece ELA. Ahora, el popular intérprete de 'Anatomía de Grey' ha asegurado que "no tiene motivos para estar de buen humor" en medio de su enfermedad neurodegenerativa.

Dane se ha sincerado en una charla con los cofundadores de I AM ALS y Synapticure, Brian Wallach y Sandra Abrevaya, para 'Giving Tuesday', donde ha subrayado que, pese a lo duro de su diagnóstico -que le ha dejado con un solo brazo funcional-, considera fundamental compartir su experiencia con el objetivo de visibilizar las dificultades de quienes viven con ELA.

"No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento, ningún día. No creo que nadie me culpara si subiera a mi habitación, me metiera bajo las sábanas y pasara las dos semanas siguientes llorando", ha confesado.

A pesar de las secuelas físicas de la enfermedad, el actor ha decidido no renunciar a su oficio. Hace unas semanas protagonizó un papel muy especial: interpretó a un paciente con ELA en la serie 'Brilliant Minds', de la cadena NBC.

Para él, este papel ha sido "liberador", aunque ha admitido que fue difícil separar su vida real de la experiencia en pantalla: retratar un diagnóstico que él mismo sufre, vivir su dolor y su miedo.

"Me sorprendió gratamente darme cuenta de que no era así, porque estaba convencido de que iba a ser yo", ha añadido en el encuentro.

Al estadounidense Dane le pareció "muy alentador" conocer que realmente alguien con su enfermedad puede tener "un espíritu optimista frente a algo tan horrible", pero, para él, era "imperativo compartir mi experiencia con tantas personas como pueda porque siento que mi vida ya no gira en torno a mí".

El anuncio de la enfermedad y cómo ha vivido estos últimos meses

Fue en abril cuando reveló a la revista 'People': "Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo".

En junio, el actor explicó en 'Good Morning America' a la periodista Diane Sawyer cómo se encontraba, declarando que su brazo derecho había "dejado de funcionar completamente" y que temía que en unos meses el izquierdo también pierda movilidad, describiendo esta nueva realidad como "sobrecogedora". "Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante, el izquierdo, funciona. Mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo", indicaba.

Y sentenció: "Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo. No creo que este sea el final de mi historia. No siento que este sea mi fin".