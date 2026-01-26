Lorena Romera 26 ENE 2026 - 14:29h.

La exconcursante de 'GH DÚO' comparte el motivo de su ingreso hospitalario

Maica Benedicto ha ingresado en el hospital. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido una foto a través de su perfil de Instagram donde podemos verla hospitalizada. Un storie donde la también concursante de 'GH DÚO' ha dado la última hora sobre lo ocurrido a raíz del aluvión de mensajes de preocupación de sus seguidores.

Las alarmas saltan a raíz de su ausencia en un evento en el que se contaba con su asistencia. Era un bolo que la creadora de contenido llevaba algunos días anunciando y patrocinando a través de sus redes sociales. "Allí os espero", le decía a sus seguidores, a los que citaba en Jaén, Andalucía.

Pero, finalmente, no pudo ser. Aunque muchos de ellos sí que se trasladaron hasta el lugar en cuestión para poder pasar este ratito con ella, la sorpresa fue que Maica nunca llegó a aparecer. Su extraña ausencia en el evento, hizo que sus fans se preocupasen y que le llenasen el Instagram de mensajes de preocupación.

El motivo del ingreso de la exconcursante de 'GH DÚO'

Tras varias horas desaparecida, la que se diera a conocer en la decimonovena edición de 'Gran Hermano' ha actualizado su perfil con una foto en la que la vemos con una vía intravenosa, explicando que está hospitalizada. "Hola, amores. Me estáis preguntando que por qué no estuve ayer en el evento de Jaén. Nada más empezar a cenar me empecé a encontrar mal. Intenté aguantar para veros, pero empecé a vomitar sin parar", ha explicado la murciana.

Tal y como ha explicado en este storie, donde da la última hora sobre su estado de salud, el motivo de su ingreso hospitalario es una intoxicación. "Me intoxiqué cenando y no tenía fuerzas para coger el móvil", señala. Con el ánimo de no preocupar a su legión de seguidores, Maica Benedicto ha asegurado que ya se encuentra "mejor" y ha agradecido las infinitas muestras de cariño de las últimas horas. "Os quiero mucho", les dice.