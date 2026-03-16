Equipo Outdoor 16 MAR 2026 - 13:22h.

Con la boda de la hija de Paz Padilla a la vuelta de la esquina, ha llegado uno de los momentos más esperados de su calendario: su gran despedida de soltera

Anna Ferrer Padilla rompe a llorar al hablar de su boda con Mario Cristóbal: "Me está removiendo muchísimo"

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Con la boda de Anna Ferrer Padilla a la vuelta de la esquina, ha llegado uno de los momentos más esperados de su calendario: su gran despedida de soltera. La influencer ha disfrutado de unos días de ensueño rodeada de su círculo más íntimo, protagonizando una escapada que ha llenado su perfil de Instagram de fotografías y vídeos cargados de emoción y estilismos.

Todo comenzó con una emboscada llena de cariño en su propia casa. La hija de Paz Padilla fue "secuestrada" por sus amigas para poner rumbo inmediato a Málaga, donde les esperaba un fin de semana de lo más original. Muy emocionada por la sorpresa, sus amigas dieron comienzo a la celebración entre billetes personalizados con su cara y la de Mario, dejando claro desde el primer minuto que el sentido del humor no iba a faltar.

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El primer atuendo de la futura novia ha sido, sin duda, el gran protagonista en su perfil, un divertidísimo disfraz de gamba con el que ha recorrido los bares de Málaga sin pasar desapercibida. Para recalcar su condición de prometida, sus amigas añadieron un velo repleto de pequeñas caras estampadas de su futuro marido.

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Sin embargo, las risas no se quedaron solo en el disfraz, ya que los pequeños detalles personalizados brillaron durante todo el viaje. Uno de los momentos más divertidos de la escapada fue un cuestionario de compatibilidad al que la de Barcelona tuvo que someterse para demostrar cuánto conoce realmente a Mario. Por cada respuesta fallida, debía tomarse un chupito. Para elevar el nivel de personalización, las botellas de estas bebidas también contaban con su propio diseño exclusivo con su cara.

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Para que el grupo fuera reconocido fácilmente y nadie se perdiera, todas las amigas lucieron sudaderas a juego diseñadas para la ocasión con el lema: "Ahora es cuando se está mejor", una frase que resume a la perfección el estado vital de Anna en estos momentos.

Para Anna lo más importante de este viaje ha sido la carga emocional. Ha confesado que ver a su grupo reunido ha sido algo mágico, especialmente porque cada una venía "desde una punta" para estar con ella. En un emotivo texto de agradecimiento ha recordado cómo estas cuatro amigas ya la sorprendieron en su 18 cumpleaños viajando desde Cádiz, marcando aquel gesto como uno de los mejores recuerdos de su vida.

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Tras más de una década viéndose crecer y compartiendo momentos, Anna ha reconocido que hacía demasiado tiempo que no compartían tantos días juntas. "Lo último que me esperaba era esta pedazo de sorpresa. Juntarnos las cinco ha sido un regalo inmenso. No tengo palabras para daros las gracias. Me siento tremendamente afortunada de teneros", expresaba emocionada en sus redes. Con esta inyección de cariño y nostalgia, la influencer cierra un capítulo inolvidable de su soltería, lista para encarar la recta final hacia el altar con la mejor compañía posible.