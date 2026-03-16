Sandra Férriz y Darío Sellés comunican una feliz noticia y cumplen un sueño

Natalia Sette 16 MAR 2026 - 17:47h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' comienzan una nueva etapa y comparten la noticia con mucho orgullo y felicidad

Sandra Férriz denuncia que están suplantando su identidad y manipulando fotos con sus hijos

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Sandra Férriz y Darío Sellés están viviendo uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. La pareja, que se dio a conocer tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, ha anunciado una feliz noticia tras cumplir un sueño. La pareja se embarca en una nueva aventura y abren su nuevo negocio, seis meses después de convertirse en padres por segunda vez.

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A través de sus redes sociales, ambos han querido compartir con sus seguidores cómo ha sido la inauguración de su local, marcada por la emoción, el esfuerzo y también por el cansancio acumulado tras tanto tiempo de preparación. “Este fin de semana hemos vivido la inauguración de nuestro nuevo proyecto y solo podemos decir GRACIAS”, han escrito en sus redes sociales el día de la apertura.

El nuevo espacio, completamente renovado tras meses de trabajo, destaca por su estética luminosa y acogedora. El local presenta una decoración muy cuidada, con tonos neutros y materiales naturales. Las mesas de madera clara se combinan con sillas de los mismos tonos. Sobre el techo cuelgan varias lámparas de mimbre de diferentes formas y tamaños que crean una atmósfera cálida y moderna. Las plantas verdes, los arcos decorativos y una barra con iluminación suave completan un ambiente relajado y muy estético.

Los seguidores de la pareja también han podido ver el espectacular cambio del local, ya que Sandra y Darío han mostrado el antes y el después del espacio. Donde antes había un lugar vacío y sin personalidad, ahora se levanta un establecimiento completamente transformado, fruto de meses de reformas, decisiones y muchísimo trabajo detrás.

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La respuesta del público ha superado todas sus expectativas. “La acogida ha sido increíble, el cariño, el apoyo y todas las personas que habéis pasado a conocernos nos han llenado el corazón”, han confesado agradecidos tras los primeros días de apertura.

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El establecimiento ofrece comidas muy variadas pensadas para cualquier momento del día. Tal y como han explicado, el local está abierto desde primera hora. “El 14 a partir de las 8:00 será nuestro primer día de apertura, donde podréis probar todo lo que hemos estado preparando con tanta pasión y dedicación. No importa cuándo vengas, tenemos desayunos, brunch, comidas y cenas”, han anunciado.

En la carta se pueden encontrar opciones de todo tipo: desde tostas, brioche o french toast hasta bowls, pancakes y gofres para los amantes del brunch. También hay ensaladas y hamburguesas para quienes prefieran algo más contundente. Los precios de los platos se sitúan entre los 6 y los 14 euros, mientras que las bebidas oscilan entre 1,40 y 5,50 euros. Además, cuentan con un menú diario por 14,90 euros.

Aunque la ilusión es enorme, la pareja reconoce que el proceso ha sido exigente. “No os vamos a mentir, estos días han sido intensos”, han admitido. Entre reformas, organización y la puesta en marcha del negocio, han tenido que dedicarle muchas horas.

De hecho, lo más complicado para ellos ha sido el tiempo que han pasado lejos de sus hijos. “Quizá lo que peor llevamos es el tiempo que no hemos podido estar con nuestros hijos estos días atrás”, han confesado con sinceridad.

Aun así, Sandra y Darío tienen claro cuál es su motivación. “Ellos son siempre nuestra prioridad y también son una gran parte del motor que nos impulsa a luchar por nuestros sueños”, han explicado.

Ahora, con el proyecto ya en marcha, ambos se muestran esperanzados y comprometidos con esta nueva etapa. “Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, ilusión y corazón para que este proyecto salga adelante y para hacerlo lo mejor posible”, han concluido, agradeciendo el apoyo de todas las personas que han querido acompañarles en este importante paso.